Чтто-то никак не хочет расти...
 
sterva:

Не завтра а в пятницу.) 

Не в небеса а под землю. (из тех же соображений валюта- убежище)

                                                                                  

                                                                      

Aleksandr Klapatyuk:
надо - меня подобрать на  1,0990 а потом к вашему прогнозу  

подберёт или нет

EURUSDH2

 
Lesorub:

                                                                                  

                                                                      

Больше всего мне начинает не нравится главный недостаток рельсы-время и величина  просадки.

Может и правильно отложными заходить (при движении в противоход). В настоящее время опять ругаю своп (евро).

 
sterva:

Больше всего мне начинает не нравится главный недостаток рельсы -время и величина  просадки.

Может и правильно отложными заходить (при движении в противоход). В настоящее время опять ругаю своп (евро).

Отложкой, верно!

Противоход пропускать, пускай себе гуляют...

Сигнал - откат в противоход (х.з. до куда) -  стоп ордер  на рельсе с расчетным ТР.


Вот Евро (и раньше показывал...):


EURUSD случайно не собралась к 1.09500

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

EURUSD случайно не собралась к 1.09500


Да, зайдем против всех как только через баланс пройдем.


Aleksandr Klapatyuk:

EURUSD случайно не собралась к 1.09500


что то я слишком маленькое расстояние настроил для бу стоп 

он у меня самостоятельно подтягивается

EURUSDH2 

Modify

Aleksandr Yakovlev:
Сначала на 1,0980 сходим, а там и на верх пульнуть может.

Подошли к вашей предсказанной цене. Куда же теперь двинет ? EURUSDH2

EURUSDH2

Снимок

решил - что поймает или значок бу или бу стоп

lov

бу стоп поймалась - если синенькие циферки пробьёт - значит мне не повезло

EURUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

Подошли к вашей предсказанной цене. Куда же теперь двинет ? EURUSDH2

решил - что поймает или значок бу или бу стоп

бу стоп поймалась - если синенькие циферки пробьёт - значит мне не повезло


Надо дождаться разворотной конструкции. График правда еще не смотрел. 

Только проснулся.

