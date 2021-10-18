FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 397
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не завтра а в пятницу.)
Не в небеса а под землю. (из тех же соображений валюта- убежище)
надо - меня подобрать на 1,0990 а потом к вашему прогнозу
подберёт или нет
Больше всего мне начинает не нравится главный недостаток рельсы-время и величина просадки.
Может и правильно отложными заходить (при движении в противоход). В настоящее время опять ругаю своп (евро).
Больше всего мне начинает не нравится главный недостаток рельсы -время и величина просадки.
Может и правильно отложными заходить (при движении в противоход). В настоящее время опять ругаю своп (евро).
Отложкой, верно!
Противоход пропускать, пускай себе гуляют...
Сигнал - откат в противоход (х.з. до куда) - стоп ордер на рельсе с расчетным ТР.
Вот Евро (и раньше показывал...):
EURUSD случайно не собралась к 1.09500
EURUSD случайно не собралась к 1.09500
Да, зайдем против всех как только через баланс пройдем.
EURUSD случайно не собралась к 1.09500
что то я слишком маленькое расстояние настроил для бу стоп
он у меня самостоятельно подтягивается
Сначала на 1,0980 сходим, а там и на верх пульнуть может.
Подошли к вашей предсказанной цене. Куда же теперь двинет ? EURUSDH2
решил - что поймает или значок бу или бу стоп
бу стоп поймалась - если синенькие циферки пробьёт - значит мне не повезло
Подошли к вашей предсказанной цене. Куда же теперь двинет ? EURUSDH2
решил - что поймает или значок бу или бу стоп
бу стоп поймалась - если синенькие циферки пробьёт - значит мне не повезло
Надо дождаться разворотной конструкции. График правда еще не смотрел.
Только проснулся.