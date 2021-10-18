FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 462

Renat Akhtyamov:

чтобы удоостовериться, что правильно считает выведи плечо - LVR. Если совпадет, значит считает корректно.

немножко подправил - а то не компилировался

 и другие цифры - уже показывает . надо мне разобраться как это работает.

Снимок3

вы тоже немного исправили - я завами повторил

      //---
      double MGN, mgnEURCHF, BAL, LVR, RISK;
      if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",1,SymbolInfoDouble("USDCHF",SYMBOL_ASK), mgnEURCHF)==true)
        {
         LVR=SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF;
         BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
         MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);
         RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
        }
      //---
 
Aleksandr Klapatyuk:

немножко подправил - а то не компилировался

 и другие цифры - уже показывает . надо мне разобраться как это работает.

вы тоже немного исправили - я завами повторил

сейчас плечо LVR чему равно?

Renat Akhtyamov:

NormalizeDouble было лишнее. наверное?

 
Aleksandr Klapatyuk:

NormalizeDouble было лишнее. наверное?

оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой

LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF,0);


не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке

ну так чему равно плечо?

Renat Akhtyamov:

сейчас плечо LVR чему равно?

Снимок4 Снимок5

 LVR  100 показывает и когда позицию открываю 100

 
Aleksandr Klapatyuk:

 LVR  100 показывает и когда позицию открываю 100

ты же говорил у тебя 200?

тогда нужно проверить командой

AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

если покажет 100, то будь уверен, риск у тебя на текущий момент 0.12% и все работает правильно.

Renat Akhtyamov:

оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой

LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF,0);


не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке

ну так чему равно плечо?

понял - LVR это плечо.

Снимок6 Снимок7

 
Aleksandr Klapatyuk:

понял - LVR это плечо.

ага

плечо вычисляется по формуле

Renat Akhtyamov:

ты же говорил у тебя 200?

тогда нужно проверить командой

AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

если покажет 100, то будь уверен, риск у тебя 0,12% и все работает правильно.

я в тестере проверяю 

Renat Akhtyamov:
ага

Спасибо огромное ! теперь понял - что это такое 

