FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 462
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
double MGN, mgnEURCHF, BAL, LVR, RISK;
if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",1,SymbolInfoDouble("USDCHF",SYMBOL_ASK), mgnEURCHF)==true)
{
LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF;
BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);
RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
}
немножко подправил - а то не компилировался
и другие цифры - уже показывает . надо мне разобраться как это работает.
вы тоже немного исправили - я завами повторил
немножко подправил - а то не компилировался
и другие цифры - уже показывает . надо мне разобраться как это работает.
вы тоже немного исправили - я завами повторил
сейчас плечо LVR чему равно?
NormalizeDouble было лишнее. наверное?
NormalizeDouble было лишнее. наверное?
оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой
не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке
ну так чему равно плечо?
сейчас плечо LVR чему равно?
LVR 100 показывает и когда позицию открываю 100
LVR 100 показывает и когда позицию открываю 100
ты же говорил у тебя 200?
тогда нужно проверить командой
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);
если покажет 100, то будь уверен, риск у тебя на текущий момент 0.12% и все работает правильно.
оставь, плечо не бывает с цифрами после запятой
не сразу заметишь косяк на 5-рке, правда? Потому то я её не очень люблю, портянки слишком огромные получаются.... Пишу на 4-рке
ну так чему равно плечо?
понял - LVR это плечо.
понял - LVR это плечо.
ага
плечо вычисляется по формуле
ты же говорил у тебя 200?
тогда нужно проверить командой
AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);
если покажет 100, то будь уверен, риск у тебя 0,12% и все работает правильно.
я в тестере проверяю
ага
Спасибо огромное ! теперь понял - что это такое