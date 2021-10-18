FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 153
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Ага...
И мартышкин труд...
Решил фунт ену немного прикупить))) ТП 146.586
Фунт ена выбило по БУ. По фунту был сигнал в селл примерно до 1.2920
Что то мне не нравиться фунт. Сигнал какой то противоречивый.
Вроде и сигнал есть на селл, а вот все остальное все указывает на покупки вплоть до 1,35500.
Поглядим. Пока БУ не выбило. Выбьет, буду искать сигнал на покупку.
Что то мне не нравиться фунт. Сигнал какой то противоречивый.
Вроде и сигнал есть на селл, а вот все остальное все указывает на покупки вплоть до 1,35500.
Поглядим. Пока БУ не выбило. Выбьет, буду искать сигнал на покупку.
Не боись...
Готовься душить Луня!
Покажешь скрин?
Марса?