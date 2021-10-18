FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 153

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо. Подкорректирую малость.

 

Ага...


 

И мартышкин труд...


 

Решил фунт ену немного прикупить))) ТП 146.586


 

Фунт ена выбило по БУ. По фунту был сигнал в селл примерно до 1.2920


 

Что то мне не нравиться фунт. Сигнал какой то противоречивый.

Вроде и сигнал есть на селл, а вот все остальное все указывает на покупки вплоть до 1,35500. 

Поглядим. Пока БУ не выбило. Выбьет, буду искать сигнал на покупку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Что то мне не нравиться фунт. Сигнал какой то противоречивый.

Вроде и сигнал есть на селл, а вот все остальное все указывает на покупки вплоть до 1,35500. 

Поглядим. Пока БУ не выбило. Выбьет, буду искать сигнал на покупку.

Не боись...


 
Aleksandr Yakovlev:

Готовься душить Луня!

 
Покажешь скрин?
 
Aleksandr Yakovlev:
Покажешь скрин?

Марса?

1...146147148149150151152153154155156157158159160...579
Новый комментарий