FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут у меня нет друзей, ни одного. И это прекрасно, никто спамом не заваливает
Именно поэтому, уважаемый Владимир, когда вы на форуме сообщаете общественности о своих входах в Рынок, и, при этом не утруждаетесь изложением своего видения ситуации, ваши сообщения (посты) выглядят куда большим спамом... Я уже ни раз призывал вас к объективности ваших "действий". Но вы с большим успехом игнорируете тему. Вы уводите диалог в сторону от непосредственного смысла. А, значит, все ваши посты лишены смысла, т.к. не имеют под собой никаких оснований... Ведь вы, в данном конкретном случае, находитесь в особенном общественном месте. Тут вам не курилка. Здесь обсуждаются весьма серьезные моменты. И если вы пришли сюда поспамить своими беспонтовыми сообщениями о своих намерениях - это мало кому интересно. Т.к. ни один из ваших постов не несёт смысловой загрузки.
Советую вам прекратить со мной пререкаться.
В противном случае, если вы сомневаетесь, я возьмусь за вас по полной программе. Из принципа.
Уверяю - мало не покажется.
Вы не первый...
Такой случай уже был.
Хотите убедиться - прочитайте всю историю моих сообщений на этом форуме.
Я сотру вас в порошок, если вы не отступитесь.
И ещё...
Не думайте, что если мы ведём наш диалог в сети Интернет, то он не может быть продолжен в реальной Жизни.
Это всего лишь напоминание вам, как Выскочке.
Для того, что бы вы, сидя у себя в комнате перед компьютером, не забывали о том, что Жизнь, всё таки, реальна, а не виртуальна...
Я всё сказал.
Больше с вами в диалог вступать не стану.
-"Пальцем не пошевелю, пока вы меня об этом не попросите."
P.S. Вы могли бы получить "всё".
Но вы этого не достойны. Пока что.
Не знаю сколько вам лет... Может это просто в силу возраста.
Хороших вам выходных, и, спокойной ночи.
по фунту - есть и на нашей улице праздник, или как ?
в понедельник-вторник можно пожалуй зарядить вверх с отката.
Именно поэтому, уважаемый Владимир, когда вы на форуме сообщаете общественности о своих входах в Рынок, и, при этом не утруждаетесь изложением своего видения ситуации, ваши сообщения (посты) выглядят куда большим спамом... Я уже ни раз призывал вас к объективности ваших "действий". Но вы с большим успехом игнорируете тему. Вы уводите диалог в сторону от непосредственного смысла. А, значит, все ваши посты лишены смысла, т.к. не имеют под собой никаких оснований... Ведь вы, в данном конкретном случае, находитесь в особенном общественном месте. Тут вам не курилка. Здесь обсуждаются весьма серьезные моменты. И если вы пришли сюда поспамить своими беспонтовыми сообщениями о своих намерениях - это мало кому интересно. Т.к. ни один из ваших постов не несёт смысловой загрузки.
Советую вам прекратить со мной пререкаться.
В противном случае, если вы сомневаетесь, я возьмусь за вас по полной программе. Из принципа.
Уверяю - мало не покажется.
Вы не первый...
Такой случай уже был.
Хотите убедиться - прочитайте всю историю моих сообщений на этом форуме.
Я сотру вас в порошок, если вы не отступитесь.
И ещё...
Не думайте, что если мы ведём наш диалог в сети Интернет, то он не может быть продолжен в реальной Жизни.
Это всего лишь напоминание вам, как Выскочке.
Для того, что бы вы, сидя у себя в комнате перед компьютером, не забывали о том, что Жизнь, всё таки, реальна, а не виртуальна...
Я всё сказал.
Больше с вами в диалог вступать не стану.
-"Пальцем не пошевелю, пока вы меня об этом не попросите."
P.S. Вы могли бы получить "всё".
Но вы этого не достойны. Пока что.
Не знаю сколько вам лет... Может это просто в силу возраста.
Хороших вам выходных, и, спокойной ночи.
по фунту - есть и на нашей улице праздник, или как ?
в понедельник-вторник можно пожалуй зарядить вверх с отката.
+
почти перешёл в бычий тренд . ещё правда не подтвердился бычий - в понедельник покажет. GBPUSDDaily
Если синюю точку пробьёт вниз - скорее всего, увидим цену 1.20...
но скорее всего - следующая остановка 1.304..
почти перешёл в бычий тренд . ещё правда не подтвердился бычий - в понедельник покажет. GBPUSDDaily
Если синюю точку пробьёт вниз - скорее всего, увидим цену 1.20...
но скорее всего - следующая остановка 1.304..
отбил убытки хоть? или слился в маржинколл?
отбил убытки хоть? или слился в маржинколл?
Слился. в понедельник придётся - пополнять счёт.