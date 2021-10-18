FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 340
Всем привет. Тут как то Анжела выкладывала сделки свои. Было очень интересно наблюдать за торговлей. В последнее время что то не видно скринов от Анжелы. Вопрос напрашивается сам собой. Почему?
наверное что-бы мы не сглазили
GBPJPY обязательно нужно прорваться выше 136,043, если будет пулбэк, то не должен пойти ниже 135,816, иначе движение на верх под сомнением.
да, вот тоже по этой паре в глубоком ауте с конца мая...что-то я тогда в фунта сильно поверил, а он не оправдал доверия...теперь одна надежда на слабость ены, там что -то уже в этом плане происходит...и если не будут подыгрывать Трампу - и держать изо всех сил, то может она быстренько зашпилить так, что мама не горюй...
Да, интересное предположение, только вот я ни как не могу понять, извините, чему тут учебно-тренироваться - кнопки нажимать?
P.S. Наше мнение - вход был, так сказать - пойдет, если маленьким лотом, а так нужно было раньше от 135,708 с частичным закрытием или после удачного теста 135,785 (не должна пройти ниже), если пойдет - закрываться. Ниже часовой график, данные линии построены с Н4. Нужно следить за пробоем и закреплением 136,043. Будем там - цель 137.134.
Дак первые шаги - все когда-то с этого начинали... да и опыт в нахождении хорошего входа...1000 раз перевернется, потом может будет примерно знать, где правильней входить...поначалу главное счет держать без больших потерь - без больших рисков, а потом с большим запасом нажитого можно пробовать рисковать сначала на 20%, а потом и на все 100%...
GBPCAD свалился/упал уже ниже некуда...пора бы уже и уступить дорогу слабому... но вот как фунт на север отправится, если джонсон и джонсон скоро развод по жесткому сценарию будут делать...))
Вот блин опять меня стерли из сигнала, отправили на свалку истории - в архив из-за большого количества открываемых позиций...а мне может так проще частично закрывать, да и отслеживать мои 160 - 200 поз значительно трудней... я так думаю... а кто-то еще говорил, что у них тут безразмерные возможности...
У этого тоже есть свой плюс - вы на месте и ваше место уже никто не займет )))
Да все равно обидно е блин, кому-то всё на тарелочке с голубой каемочкой...а кому-то хрен на постном масле... и архив - место на кладбище...(((
Статистика - хорошо, а ваш профит в вашем кармане лучше )
Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))
Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...
Череп из цветочков так то,обкатка системы, вероятность считаю и все, прибыль есть, я и делаю скрины чтоб все наблюдали,к чему приведет данная торговля.
7 страниц назад отмотал, ни одного скрина не увидел.
вы невнимательный или врете,выбирайте....