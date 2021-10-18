FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 340

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Тут как то Анжела выкладывала сделки свои. Было очень интересно наблюдать за торговлей. В последнее время что то не видно скринов от Анжелы. Вопрос напрашивается сам собой. Почему?

наверное что-бы мы не сглазили

        

Anzhela Sityaeva 2019.07.08 19:54   RU
Я пока не торгую, хоть мотивацию правильную добавлю.
 
Anzhela Sityaeva:
GBPJPY обязательно нужно прорваться выше  136,043, если будет пулбэк, то не должен пойти ниже 135,816, иначе движение на верх под сомнением.

да, вот тоже по этой паре в глубоком ауте с  конца мая...что-то я тогда в фунта сильно поверил, а он не оправдал доверия...теперь одна надежда на слабость ены, там что -то уже в этом плане происходит...и если не будут подыгрывать Трампу - и держать изо всех сил, то может она быстренько зашпилить так, что мама не горюй...

 
Anzhela Sityaeva:

Да, интересное предположение, только вот я ни как не могу понять, извините, чему тут учебно-тренироваться - кнопки нажимать?

P.S. Наше мнение - вход был, так сказать - пойдет, если маленьким лотом, а так нужно было раньше от 135,708 с частичным закрытием или после удачного теста 135,785 (не должна пройти ниже), если пойдет - закрываться. Ниже часовой график, данные линии построены с Н4. Нужно следить за пробоем и закреплением 136,043. Будем там - цель 137.134.


Дак первые шаги - все когда-то с этого начинали... да и опыт в нахождении хорошего входа...1000 раз перевернется, потом может будет примерно знать, где правильней входить...поначалу главное счет держать без больших потерь - без больших рисков, а потом с большим запасом нажитого можно пробовать рисковать сначала на 20%, а потом и на все 100%... 

GBPCAD свалился/упал уже ниже некуда...пора бы уже и уступить дорогу слабому... но вот как фунт на север отправится, если джонсон и джонсон скоро развод по жесткому сценарию будут делать...))




 

Вот блин опять меня стерли из сигнала, отправили на свалку истории - в архив из-за большого количества открываемых позиций...а мне может так проще частично закрывать, да и отслеживать мои 160 - 200 поз значительно трудней... я так думаю... а кто-то еще говорил, что у них тут безразмерные возможности...

мертвая тишина

 
Сергей Криушин:

Вот блин опять меня стерли из сигнала, отправили на свалку истории - в архив из-за большого количества открываемых позиций..


У этого тоже есть свой плюс - вы на месте и ваше место уже никто не займет )))

 
Nikolai Krylov:

У этого тоже есть свой плюс - вы на месте и ваше место никто не займет )))

Да все равно обидно е блин, кому-то всё на тарелочке с голубой каемочкой...а кому-то хрен на постном масле... и архив - место на кладбище...(((

 
Сергей Криушин:

Да все равно обидно е блин, кому-то всё на тарелочке с голубой каемочкой...а кому-то хрен на постном масле... и архив - место на кладбище...(((

Статистика - хорошо, а ваш профит в вашем кармане лучше )

 
Сергей Криушин:

Исходя из каких соображений перевороты - прибыль хоть есть... или просто учебно-тренировочный полет...))

Да и череп в аватарке как-то не смотрится для этого форума, что-то фашистское в нем есть - как вроде круто запугать хотите...

Череп из цветочков так то,обкатка системы, вероятность считаю и все, прибыль есть, я и делаю скрины чтоб все наблюдали,к чему приведет данная торговля.

 
Mr.Anamaliy:

Череп из цветочков так то,обкатка системы, вероятность считаю и все, прибыль есть, я и делаю скрины чтоб все наблюдали,к чему приведет данная торговля.

7 страниц назад отмотал, ни одного скрина не увидел. 

 
Алексей Тарабанов:

7 страниц назад отмотал, ни одного скрина не увидел. 

вы невнимательный или врете,выбирайте....

1...333334335336337338339340341342343344345346347...579
Новый комментарий