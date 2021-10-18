FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 114
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Судя по фибо, фунтик с доларом сдулся.
Сдулся, когда резче вниз идет, а тут похоже на наторговку - крепится сил набирает, может еще дернуть выше...доллар тоже крепчает - ена наверх дернула... так что рано еще хоронить...))
Сдулся, когда резче вниз идет, а тут похоже на наторговку - крепится сил набирает, может еще дернуть выше...доллар тоже крепчает - ена наверх дернула... так что рано еще хоронить...))
не, я не против, просто я уже в жестокой просадке, встречные то с прибылью, но я не смогу проконтролировать их чтоб закрыть.
да вроде намечает разворот, 100 в запасе это нормально должно хватить...правда переход со среды на четверг утраивает свопы...
да вроде намечает разворот, 100 в запасе это нормально должно хватить...правда переход со среды на четверг утраивает свопы...
Думаю, не на этой неделе.
Брексит похоже им только на пользу пошел...своего рода веселуха, а что народу надо...производительность растет, экономика тоже в гору...протянут этот брексит на 10 лет... так еще и Китай обгонят...)) не исключаю и 1.4350 свои может в скором времени вернуть...
Конечно возможно, без всяких исключений. Новое в Английском юморе - "экономика Великобритании обогнала Китайскую экономику, Мэй в шоке, а Китай в ах...удивлен". ;)
Не, конечно если население Китая снова подсадить на опиаты, то возможно. Вообще, островное государство с меньшим количеством населения, против континентального государства-образования с большим населением, да еще с обрезанием финансовой трубы из ЕС можно и единичку увидеть на фунте, внезапно. ))) Только приток в ЕС эмигрантов-балласта и спасает островитян (на органе видевших таких эмигрантов - как в Испанию они уже не приплывут). Просто домыслы на ночь глядя.
М-30 - паттерн " И " из ПА , теория рекомендует торговать его по "границам" образования , уно уже можно наблюдать смещение пары к лонгам , 111.05 - достигла 75 % фибо , 110.81 - образованна коррекция .
М-5 - формируется "треугольник" , 1-ю волну можно рассматривать как тестовый уровень , ( или V движение продолжиться \ коррекция продолжиться).
М-30 - паттерн " И " из ПА , теория рекомендует торговать его по "границам" образования , уно уже можно наблюдать смещение пары к лонгам , 111.05 - достигла 75 % фибо , 110.81 - образованна коррекция .
М-5 - формируется "треугольник" , 1-ю волну можно рассматривать как тестовый уровень , ( или V движение продолжиться \ коррекция продолжиться).
А на М1 что, это самый оптимальный график просматривать глобальные тренды и анализировать свечные формации?
Сдулся, когда резче вниз идет, а тут похоже на наторговку - крепится сил набирает, может еще дернуть выше...доллар тоже крепчает - ена наверх дернула... так что рано еще хоронить...))
Таки сдулся )
А на М1 что, это самый оптимальный график просматривать глобальные тренды и анализировать свечные формации?
М-1 не оптимальный , в терминах офтальмологов - тоннельное зрение ( узконаправленное ) , расширяем кругозор и из мелкого видим ( сознание сопоставляет с образами свечных формации) нечто большее .
По мне М-5 оптимальный вариант для торговли .
М-1 не оптимальный , в терминах офтальмологов - тоннельное зрение ( узконаправленное ) , расширяем кругозор и из мелкого видим ( сознание сопоставляет с образами свечных формации) нечто большее .
По мне М-5 оптимальный вариант для торговли .
ТФ должен быть таким, по которому будет визуально понятно что и как
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ева 1390 - это было ожидаемо
теперь равновероятно - что вверх, что вниз
поехали
;)