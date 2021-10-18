FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 117
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Первый вход по Луню:
Без стопа ?
Почему первый ?
Без стопа ?
Почему первый ?
Стоп каждый выбирает себе сам. Или не выбирает...
Потому, что это первая разворотная зона. Другие на 400 и 500% противохода.
Стоп каждый выбирает себе сам. Или не выбирает...
Потому, что это первая разворотная зона. Другие на 400 и 500% противохода.
Спс.
Я тоже присоединяюсь.
Без стопа.
Спс.
Я тоже присоединяюсь.
Без стопа.
Зря...
Если я окажусь не прав, то это будут только мои проблемы.
Иначе - и ваши тоже. Оно вам надо???
Первая цель 1.7095. Как то так.)))
Первая цель 1.7095. Как то так.)))
Это будет стоп. Я рассматриваю вход в лонг от 1.7360, цель 1.7750
Зря...
Если я окажусь не прав, то это будут только мои проблемы.
Иначе - и ваши тоже. Оно вам надо???
Нормально, всё путём ))))))
Я верю в тебя, надо же что то делать, не сидеть же и тупо впираться в экран и роботами торговать.
Я ещё и отложку с тобой выставил на NZD/USD .
Удачи нам !!!!
Это будет стоп. Я рассматриваю вход в лонг от 1.7360, цель 1.7750
Все в ваших руках)))
Все в ваших руках)))
Я понял, как в прошлый раз)