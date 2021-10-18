FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 117

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Возможно формирование фрактала ( коррекция).

 
Lesorub:

Первый вход по Луню:


Без стопа ?

Почему первый ?

 
Vladimir Sadov:

Без стопа ?

Почему первый ?

Стоп каждый выбирает себе сам. Или не выбирает...

Потому, что это первая разворотная зона. Другие на 400 и  500% противохода.

 
Lesorub:

Стоп каждый выбирает себе сам. Или не выбирает...

Потому, что это первая разворотная зона. Другие на 400 и  500% противохода.

Спс. 

Я тоже присоединяюсь.

Без стопа.

   

 
Vladimir Sadov:

Спс. 

Я тоже присоединяюсь.

Без стопа.

   

Зря...

Если я окажусь не прав, то это будут только мои проблемы.

Иначе - и ваши тоже. Оно вам надо???



 

Первая цель 1.7095. Как то так.)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Первая цель 1.7095. Как то так.)))

Это будет стоп. Я рассматриваю вход в лонг от 1.7360, цель 1.7750

 
Lesorub:

Зря...

Если я окажусь не прав, то это будут только мои проблемы.

Иначе - и ваши тоже. Оно вам надо???



Нормально, всё путём ))))))

Я верю в тебя, надо же что то делать, не сидеть же и тупо впираться в экран и роботами торговать.

Я ещё и отложку с тобой выставил на NZD/USD .

Удачи нам !!!!

    

 
Vitaly Muzichenko:

Это будет стоп. Я рассматриваю вход в лонг от 1.7360, цель 1.7750

Все в ваших руках)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Все в ваших руках)))

Я понял, как в прошлый раз)

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