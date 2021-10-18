FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 381
Замечательный совет по Евре))). Спасибо. Жду т.р.
А вот енку проворонила(
Все еще в переди...С отката.
По ней не все так ласково...
Вернее, все в рамках ожидания:
Хотя, утром я пофиксил баи:
Потому, что сигнал с D1 в большем приоритете.Но, цена будет и там и там...
По Луню тож пошли не по фен шую...
Был селл сигнал, но..., добавили баев:
Хотя, цена возьмет все долги на паре...
Кста... Купил еще малость, только что:
Ииии, индекс бакса:
Привет .Как вам такое по франку
Плагиат?
No, франк униз, евро увверх
Вот так ?
Так...
Сигнальчик в 10 пуков...
А по Евре есть два сигнала: Н4 в бай и Н1 в селл
Потому моя мысля:
Если пойдут на отработку Н1, то фиксану прибыль от продажи баем. Если пойдут сразу на отработку Н4, то
фиксану прибыль от бая селлом. Цена будет и там и там. Потому, рубим бабло, пока дают...