sterva:

Замечательный совет по Евре))). Спасибо. Жду т.р.

А вот енку проворонила( 

Все еще в переди...С отката. 

 
По ней не все так ласково...

Вернее, все в рамках ожидания:

Хотя, утром я пофиксил баи:

Потому, что сигнал с D1 в большем приоритете.

Но, цена будет и там и там...
 
По Луню тож пошли не по фен шую...

Был селл сигнал, но..., добавили баев:

Хотя, цена возьмет все долги на паре...

Кста... Купил еще малость, только что:


(сигнал с часа)
 

Ииии, индекс бакса:


 
Привет .Как вам такое по франку 
 
Darirunu:
Привет .Как вам такое по франку 

Плагиат?


Lesorub:

Плагиат?


 No, франк униз, евро увверх
 
Vladimir Baskakov:
 No, франк униз, евро увверх

Вот так ?

 

Так...


 

Сигнальчик в 10 пуков...


А по Евре есть два сигнала: Н4 в бай и Н1 в селл

Потому моя мысля:

Если пойдут на отработку Н1, то фиксану прибыль от продажи баем. Если пойдут сразу на отработку Н4, то 

фиксану прибыль от бая селлом. Цена будет и там и там. Потому, рубим бабло, пока дают...

