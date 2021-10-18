FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 220
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
давно так явственно не давал...может еще 100пп даст... на вечерней дойке...))
Я бы стала следить за тем, как цена будет себя вести на уровне 0.69843...
Спасибо... есть такое 0.69820 или 161 по фибо... так то я жду что тень закроет со временем...может даже сегодня...
Спасибо... есть такое 0.69820 или 161 по фибо... так то я жду что тень закроет со временем...может даже сегодня...
точно что-то все тормознулось - закрыл все чтоб без свопов перейти...))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
РБНЗ: слишком рано судить, нужно ли еще одно понижение ставки
Денис, 2019.05.09 07:22
9 Мая 2019
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова проделки Трампа
Денис, 2019.05.09 08:05
Вчера вечером президент США Д. Трамп снова взбаламутил рынки, заявив в ходе встречи со своими сторонниками во Флориде:
•Китай развалил сделку
•Он поплатятся за это
•Мы не отступим, пока Китай не прекратит воровать наши рабочие места
•Не стоит беспокоиться по этому поводу, все сработает как надо
Эти заявления были сделаны накануне прибытия в Вашингтон высокопоставленной делегации из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ. Сегодня и завтра стороны должны провести новый раунд торговых переговоров, и подобный настрой Трампа заставляет заранее усомниться в возможности большого прогресса.
Пока же его высказывания снова спровоцировали бегство рынков от риска. Фондовые индексы, доходность трежерис и высокорисковые валюты (особенно AUD) просели, а безопасная иена снова укрепилась.
USD/JPY опустилась под отметку 110, обновив минимумы в районе 109.80. Оззи упал к 0.6970, несмотря на то, что Китай опубликовал приличные инфляционные показатели (CPI подтвердил прогнозы, а PPI – превысил).
EUR/USD продолжает топтаться под отметкой 1.12, находясь под давлением на фоне продаж EUR/JPY в рамках бегства от рисков. Кроме того, сегодня офшорный юань в паре USD/CNH просел к 4-месячному минимуму на 6.8334, причем пара сохраняет понижательный настрой, и это может оказать доллару дальнейшую поддержку.
Евро остается надеяться сейчас лишь на то, что с полей торговых переговоров в Вашингтоне начнут поступать оптимистичные новости, что воодушевит EUR и CNH.
Всех победителей мирового фашизма с Днем Победы...
Всем счастья и еще больших побед!!!
Всех победителей мирового фашизма с Днем Победы...
Всем счастья и еще больших побед!!!
Ой-ёй! У вас на картинке определенный символ видно, который бесит действующее правительство за что многие блогеры попали... Им ведь пофик что они этот символ не сами придумали, а просто использовали в своих целях не принадлежащий им.
А так-то, да, С Днем Победы над фашизмом!
Сегодня на парах AUDUSD и AUDCAD свопы на покупку стали отрицательными. Были положительными. Продолжается ползучее ухудшение торговых условий. Семь пар что-ли(?) поменяли свопы за май, в худшую сторону и как раз в те моменты когда на впадинах многое набрали покупки?
При тестировании, свопы считаются по значению последнему на дату(момент) тестирования, поэтому результаты оптимизаций неверные, на любых данных, если свопы менялись. Исторические данные свопов тоже отсутствуют в MQL.
Нас загоняют из позиционной во внутридневную торговлю, с коротким стопами, я не пойму?
Сегодня на парах AUDUSD и AUDCAD свопы на покупку стали отрицательными. Были положительными. Продолжается ползучее ухудшение торговых условий. Семь пар что-ли(?) поменяли свопы за май, в худшую сторону и как раз в те моменты когда на впадинах многое набрали покупки?
При тестировании, свопы считаются по значению последнему на дату(момент) тестирования, поэтому результаты оптимизаций неверные, на любых данных, если свопы менялись. Исторические данные свопов тоже отсутствуют в MQL.
Нас загоняют из позиционной во внутридневную торговлю, с коротким стопами, я не пойму?
Если не ошибаюсь, у красной феррари на XXXmxn вообще "плачь, детка плачь".
Ой-ёй! У вас на картинке определенный символ видно, который бесит действующее правительство за что многие блогеры попали... Им ведь пофик что они этот символ не сами придумали, а просто использовали в своих целях не принадлежащий им.
А так-то, да, С Днем Победы над фашизмом!
Символы в головы вбиваются для придания силы духа и удержания власти элиты и власть имущих...так то я не верю уже никаким символам...была непобедимая компартия...и куда она делась...Слава КПСС где теперь, одного пинка хватило... все сверху донизу продались амерам... предатели...(((