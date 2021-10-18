FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 12

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sterva:

Фибо 143.19 по умолчанию не показывает. Настаивать надо?

Там и нет фибо. Нужно прописать уровни в стандартном фибо в МТ и накидывать на хай ло дрынов в зависимости от направления отработки. Цвет правой свечи- будущее направление.
 

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Vladimir Kaluta, 2019.01.07 12:55

Прогноз курса фунта на форексе на завтра, неделю и месяц.

Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 8-е января: 1.281 долларов, максимум 1.300, минимум 1.262. Прогноз курса GBP-USD на среду, 9-е января: 1.293 долларов, максимум 1.312, минимум 1.274. Курс фунт-доллар прогноз на четверг, 10-е января: 1.269 долларов, максимум 1.288, минимум 1.250. Прогноз курса GBP-USD на пятницу, 11-е января: 1.274 долларов, максимум 1.293, минимум 1.255.

Через неделю. Курс фунт-доллар прогноз на понедельник, 14-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Прогноз курса GBP-USD на вторник, 15-е января: 1.281 долларов, максимум 1.300, минимум 1.262. Курс фунт-доллар прогноз на среду, 16-е января: 1.276 долларов, максимум 1.295, минимум 1.257. Прогноз курса GBP-USD на четверг, 17-е января: 1.277 долларов, максимум 1.296, минимум 1.258. Курс фунт-доллар прогноз на пятницу, 18-е января: 1.282 долларов, максимум 1.301, минимум 1.263.

Курсовой монитор: курсы валют онлайн и новости.

Через 2 недели. Прогноз курса GBP-USD на понедельник, 21-е января: 1.279 долларов, максимум 1.298, минимум 1.260. Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 22-е января: 1.283 долларов, максимум 1.302, минимум 1.264. Прогноз курса GBP-USD на среду, 23-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Курс фунт-доллар прогноз на четверг, 24-е января: 1.283 долларов, максимум 1.302, минимум 1.264. Прогноз курса GBP-USD на пятницу, 25-е января: 1.285 долларов, максимум 1.304, минимум 1.266.

Через 3 недели. Курс фунт-доллар прогноз на понедельник, 28-е января: 1.278 долларов, максимум 1.297, минимум 1.259. Прогноз курса GBP-USD на вторник, 29-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Курс фунт-доллар прогноз на среду, 30-е января: 1.296 долларов, максимум 1.315, минимум 1.277. Прогноз курса GBP-USD на четверг, 31-е января: 1.288 долларов, максимум 1.307, минимум 1.269. Курс фунт-доллар прогноз на пятницу, 1-е февраля: 1.270 долларов, максимум 1.289, минимум 1.251.

Через 4 недели. Прогноз курса GBP-USD на понедельник, 4-е февраля: 1.266 долларов, максимум 1.285, минимум 1.247. Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 5-е февраля: 1.271 долларов, максимум 1.290, минимум 1.252. Прогноз курса GBP-USD на среду, 6-е февраля: 1.273 долларов, максимум 1.292, минимум 1.254

Прогноз курса фунта на месяц

Дата День Мин Макс Курс
08.01 вторник 1.262 1.300 1.281
09.01 среда 1.274 1.312 1.293
10.01 четверг 1.250 1.288 1.269
11.01 пятница 1.255 1.293 1.274
14.01 понедельник 1.261 1.299 1.280
15.01 вторник 1.262 1.300 1.281
16.01 среда 1.257 1.295 1.276
17.01 четверг 1.258 1.296 1.277
18.01 пятница 1.263 1.301 1.282
21.01 понедельник 1.260 1.298 1.279
22.01 вторник 1.264 1.302 1.283
23.01 среда 1.261 1.299 1.280
24.01 четверг 1.264 1.302 1.283
25.01 пятница 1.266 1.304 1.285
28.01 понедельник 1.259 1.297 1.278
29.01 вторник 1.261 1.299 1.280
30.01 среда 1.277 1.315 1.296
31.01 четверг 1.269 1.307 1.288
01.02 пятница 1.251 1.289 1.270
04.02 понедельник 1.247 1.285 1.266
05.02 вторник 1.252 1.290 1.271
06.02 среда 1.254 1.292 1.273
07.02 четверг 1.253 1.291 1.272
08.02 пятница 1.250 1.288 1.269



 
Vladimir Karputov:

Это откуда такое, если у упомянутой персоны нет публикаций нигде (ни в форуме, ни в блогах, ни в личке) ?

 
Maxim Kuznetsov:

Это откуда такое, если у упомянутой персоны нет публикаций нигде (ни в форуме, ни в блогах, ни в личке) ?

Это перенос поста в профильную тему.

 

Нормальный такой прогноз для фунта на коридор в 400п, кто больше ). После цены в 1.2400, средняя цена покупок была 1.3100 - и это наверно не те покупки, которые готовы уйти с убытком, дальше игра фантазии:

GBPUSDDaily_1

 

Итак, Евра посетила первую зону двустороннего аукциона.

Встал в селл для отработки противоположной зоны:         


 
Lesorub:

В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.

Вопрос:

- признаком двойного аукциона служит наличие противоположно направленных баров с обеих сторон от "палки" ?

- когда цена пришла в зону то ждем новой "палки" или выбираем другую пару где она есть или зона может служить местом разворота (в случае с двойным цена разворачивается) ?

 
Anzhela Sityaeva:

Вопрос:

- признаком двойного аукциона служит наличие противоположно направленных баров с обеих сторон от "палки" ?

- когда цена пришла в зону, ждем новой "палки" или выбираем другую пару где она есть?

Да,  двойной аукцион - наличие разнонаправленных сигналов относительно центральной свечи.

 

Не так... Нарисовали палки, допустим, в селл.

Их могут отработать сразу, а могут и загнать далеко в обратку.

Т.е., три входа:  50%, 100%, - 161.8%  от их высоты на основе риска. Справедливо для дневок.

И ждем ТР 143.19

Как пример - ЗОЛОТО на дневках.Свеча от 11.10.2018 г. Загон до -300%

 И    ТР там 1176.88


И, кстати, есть также двойной аукцион. Свеча от 20.12.2018 года. Все профиты будут взяты

И с одной и с другой стороны.

 
Lesorub:
Благодарю за пояснения. Профитной торговли!
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