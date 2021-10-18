FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 12
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Vladimir Kaluta, 2019.01.07 12:55
Прогноз курса фунта на форексе на завтра, неделю и месяц.Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 8-е января: 1.281 долларов, максимум 1.300, минимум 1.262. Прогноз курса GBP-USD на среду, 9-е января: 1.293 долларов, максимум 1.312, минимум 1.274. Курс фунт-доллар прогноз на четверг, 10-е января: 1.269 долларов, максимум 1.288, минимум 1.250. Прогноз курса GBP-USD на пятницу, 11-е января: 1.274 долларов, максимум 1.293, минимум 1.255.
Через неделю. Курс фунт-доллар прогноз на понедельник, 14-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Прогноз курса GBP-USD на вторник, 15-е января: 1.281 долларов, максимум 1.300, минимум 1.262. Курс фунт-доллар прогноз на среду, 16-е января: 1.276 долларов, максимум 1.295, минимум 1.257. Прогноз курса GBP-USD на четверг, 17-е января: 1.277 долларов, максимум 1.296, минимум 1.258. Курс фунт-доллар прогноз на пятницу, 18-е января: 1.282 долларов, максимум 1.301, минимум 1.263.Курсовой монитор: курсы валют онлайн и новости.
Через 2 недели. Прогноз курса GBP-USD на понедельник, 21-е января: 1.279 долларов, максимум 1.298, минимум 1.260. Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 22-е января: 1.283 долларов, максимум 1.302, минимум 1.264. Прогноз курса GBP-USD на среду, 23-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Курс фунт-доллар прогноз на четверг, 24-е января: 1.283 долларов, максимум 1.302, минимум 1.264. Прогноз курса GBP-USD на пятницу, 25-е января: 1.285 долларов, максимум 1.304, минимум 1.266.
Через 3 недели. Курс фунт-доллар прогноз на понедельник, 28-е января: 1.278 долларов, максимум 1.297, минимум 1.259. Прогноз курса GBP-USD на вторник, 29-е января: 1.280 долларов, максимум 1.299, минимум 1.261. Курс фунт-доллар прогноз на среду, 30-е января: 1.296 долларов, максимум 1.315, минимум 1.277. Прогноз курса GBP-USD на четверг, 31-е января: 1.288 долларов, максимум 1.307, минимум 1.269. Курс фунт-доллар прогноз на пятницу, 1-е февраля: 1.270 долларов, максимум 1.289, минимум 1.251.
Через 4 недели. Прогноз курса GBP-USD на понедельник, 4-е февраля: 1.266 долларов, максимум 1.285, минимум 1.247. Курс фунт-доллар прогноз на вторник, 5-е февраля: 1.271 долларов, максимум 1.290, минимум 1.252. Прогноз курса GBP-USD на среду, 6-е февраля: 1.273 долларов, максимум 1.292, минимум 1.254
Прогноз курса фунта на месяц
Это откуда такое, если у упомянутой персоны нет публикаций нигде (ни в форуме, ни в блогах, ни в личке) ?
Это откуда такое, если у упомянутой персоны нет публикаций нигде (ни в форуме, ни в блогах, ни в личке) ?
Это перенос поста в профильную тему.
Нормальный такой прогноз для фунта на коридор в 400п, кто больше ). После цены в 1.2400, средняя цена покупок была 1.3100 - и это наверно не те покупки, которые готовы уйти с убытком, дальше игра фантазии:
Итак, Евра посетила первую зону двустороннего аукциона.
Встал в селл для отработки противоположной зоны:
В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.
Вопрос:
- признаком двойного аукциона служит наличие противоположно направленных баров с обеих сторон от "палки" ?
- когда цена пришла в зону то ждем новой "палки" или выбираем другую пару где она есть или зона может служить местом разворота (в случае с двойным цена разворачивается) ?
Вопрос:
- признаком двойного аукциона служит наличие противоположно направленных баров с обеих сторон от "палки" ?
- когда цена пришла в зону, ждем новой "палки" или выбираем другую пару где она есть?
Да, двойной аукцион - наличие разнонаправленных сигналов относительно центральной свечи.
Не так... Нарисовали палки, допустим, в селл.
Их могут отработать сразу, а могут и загнать далеко в обратку.
Т.е., три входа: 50%, 100%, - 161.8% от их высоты на основе риска. Справедливо для дневок.
И ждем ТР 143.19
Как пример - ЗОЛОТО на дневках.Свеча от 11.10.2018 г. Загон до -300%
И ТР там 1176.88
И, кстати, есть также двойной аукцион. Свеча от 20.12.2018 года. Все профиты будут взяты
И с одной и с другой стороны.