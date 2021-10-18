FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 473

В прямом... 
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Фунт перебил июньские максимумы. Сейчас рассматриваю только продажи

Цели внизу в районе фиолетовой линии. Переходим на график м15 и ищем точку входа.

Риск на сделку сделаю в районе 5%

Мечтать не вредно=)

Lesorub:
НЕ дошло до мэнэ

 
Vladimir Baskakov:

Забейте, тогда...

А мнение, в студию. В любом виде... 

 

Чет с форумом лажа случилась...

 
Человек подумал, что если уж он предоставил график теперь уже да еще с барами, то на его без анализа прогнозирование кинутся сейчас многие трейдеры с отхватом побольше прибыли. Сам еще раньше вписался тоже на продажу франка с йеной на демо конкурсе из-за примерно совпадающей цены как бы трижды у сопротивления 109.49, да теперь понял влип.
Konstantin Lebedev:
Центовик ещё не убрали? Я написал в поддержку
 
Vladimir Baskakov:

Я бы в шутку повесился, если на центах мне удалось выдержать торговлю на понятно где, был рублевый но не ценится тут, поэтому как все сигналю по долларам. В чью поддержку у себя такого не нашел, ну да ладно буду высказываться по фунту теперь уже с его напарником евро, что после двойных новостей цена на этой паре откат пустит на север.

Konstantin Lebedev:

С $30 на счете открываете лот 0.03? Круто

 
Vladimir Baskakov:

Когда максимальность лота на некоторых парах достигает более 1 объема, то 0.03 это мало, просто соблюдаю риски в какой-то степени, чтобы не слиться за секунды или дни, вот на парах с фунтом нынче держусь за открытые позиции, тем более при прошедших новостях в обратную сторону не боюсь никаких скачков рынка с его ценой.

