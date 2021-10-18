FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 177

Renat Akhtyamov:

уберут, когда вопросы уладят

должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.

Хорошо когда сбой в вашу пользу, а когда такой как то не по себе...)

Слава Богу тоже все вернули...


 
Фаррух Солиев:

А сколько?

Если 10 то профит должно быт 3060.

Renat Akhtyamov:
Всё понятно. Спасибо вам.
 
Фаррух Солиев:
Всё понятно. Спасибо вам.

Пожалуйста.

Удачи!

 
Фаррух Солиев:
Всё понятно. Спасибо вам.

7.50  по этой паре. если мне память не изменяет.

 
Lesorub:

50 SL в мозгу и 7% ...

Что не так?

Праздник по Ауди закончился? "А я говорила, говорила, говорила (С)" Знатные селл палки нарисовали на D1.

Киви 0.6705 и 0.6679...

Ты не поверишь - еще не закончился. Жду еще одного подъема выше 0.719. После - куда-нибудь вниз. Как всегда, на правах имхенько. 

Киви, говоришь? Посмотрю... 

 

1. Пытается расти. 

2. К этому нет предпосылок. 

3. Находится во флете. 

4. Вниз вообще не смотрит. 

 
Алексей Тарабанов:

1. Пытается расти. 

2. К этому нет предпосылок. 

3. Находится во флете. 

4. Вниз вообще не смотрит. 

Там в долгах не покрытые палки есть.

С дневного тф кажется

 
timur1982:

Там в долгах не покрытые палки есть.

С дневного тф кажется

Не понимаю, о чем Вы. Есть сигналы и есть трендовая. Какие палки? 

 
Алексей Тарабанов:

Не понимаю, о чем Вы. Есть сигналы и есть трендовая. Какие палки? 

