FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 177
уберут, когда вопросы уладят
должны же понять что произошло те, кому пока не понятно.
Хорошо когда сбой в вашу пользу, а когда такой как то не по себе...)
Слава Богу тоже все вернули...
А сколько?
Если 10 то профит должно быт 3060.
https://www.mql5.com/ru/forum/65331
Всё понятно. Спасибо вам.
Пожалуйста.
Удачи!
7.50 по этой паре. если мне память не изменяет.
50 SL в мозгу и 7% ...
Что не так?
Праздник по Ауди закончился? "А я говорила, говорила, говорила (С)" Знатные селл палки нарисовали на D1.
Киви 0.6705 и 0.6679...
Ты не поверишь - еще не закончился. Жду еще одного подъема выше 0.719. После - куда-нибудь вниз. Как всегда, на правах имхенько.
Киви, говоришь? Посмотрю...
1. Пытается расти.
2. К этому нет предпосылок.
3. Находится во флете.
4. Вниз вообще не смотрит.
Там в долгах не покрытые палки есть.
С дневного тф кажется
Не понимаю, о чем Вы. Есть сигналы и есть трендовая. Какие палки?
