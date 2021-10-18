FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 106

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Алексей Тарабанов:

Нет там никакого уровня. Евро теперь во флете. До понедельника. 

НУ ТЫ НАКОЛДОВАЛ И КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ ?

 
мне так думается, или фунтик решил рвануть вверх за уровень ?
 
с целью 1.4129
 
5drakon:

НУ ТЫ НАКОЛДОВАЛ И КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ ?

а вот и флетик ;)
 
Lesorub:


Частенько выскакивает "двойной аукцион" на Н4.

Так может в этом случае можно не думая выставлять равные ордера в обе стороны и идти спать?)

 
Renat Akhtyamov:
а вот и флетик ;)

кто нибудь поделится как такие ситуации предсказывать ? может есть наработки которыми не жалко поделиться

 
 

кто нибудь поделится как такие ситуации предсказывать ? 

Тенденции встретились. дневная вниз. 4ч в верх и начинается выбивание уровней по краям коридора. такое часто.Если тенденции нескольких фреймов складываются. то естественно ускорение.

 
извеняюсь не художник но вижу такую развяку в сел
 
sterva:

Частенько выскакивает "двойной аукцион" на Н4.

Так может в этом случае можно не думая выставлять равные ордера в обе стороны и идти спать?)

В разворотных зонах... С целью противоположного ТР. Лимитники.

Или Бай стоп и Селл стоп разницей в 10 - 20 п. (положительный лок), а в разворотных зонах лимиты для фиксации профита.

Только все это долго... А народ любит яблоки!

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