FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет там никакого уровня. Евро теперь во флете. До понедельника.
НУ ТЫ НАКОЛДОВАЛ И КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ ?
НУ ТЫ НАКОЛДОВАЛ И КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ ?
Частенько выскакивает "двойной аукцион" на Н4.
Так может в этом случае можно не думая выставлять равные ордера в обе стороны и идти спать?)
а вот и флетик ;)
кто нибудь поделится как такие ситуации предсказывать ? может есть наработки которыми не жалко поделиться
кто нибудь поделится как такие ситуации предсказывать ?
Тенденции встретились. дневная вниз. 4ч в верх и начинается выбивание уровней по краям коридора. такое часто.Если тенденции нескольких фреймов складываются. то естественно ускорение.
Частенько выскакивает "двойной аукцион" на Н4.
Так может в этом случае можно не думая выставлять равные ордера в обе стороны и идти спать?)
В разворотных зонах... С целью противоположного ТР. Лимитники.
Или Бай стоп и Селл стоп разницей в 10 - 20 п. (положительный лок), а в разворотных зонах лимиты для фиксации профита.
Только все это долго... А народ любит яблоки!