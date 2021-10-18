FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 85
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Я тоже не купил на минимуме , и все правильно Вы пишите , только я не буду спать всю ночь чтоб купить на откате , а как Вы определяете, что откат закончился и пошел движняк ?
я смотрю по прочим мажорам. Они как минимум не должны противоречить и сделать сходное движение.
Тут же де-факто торгуется доллар против всех. А пара выбирается по принципу "лидер движухи".
Сейчас для подтверждения нехватает действий по NZD, AUD (они отстал чего-то). Если дадут шикарную свечку кверху, то всё - общий тренд к северу, можно ставить сетки и неводы.
я смотрю по прочим мажорам. Они как минимум не должны противоречить и сделать сходное движение.
Тут же де-факто торгуется доллар против всех. А пара выбирается по принципу "лидер движухи".
Сейчас для подтверждения нехватает действий по NZD, AUD (они отстал чего-то). Если дадут шикарную свечку кверху, то всё - общий тренд к северу, можно ставить сетки и неводы.
Дождитесь.
По NZD, цена 0,6744 - пробитие - закрепление - бай. ТП район 0,7150 . Канары.)))
Парни, боюсь, вы обсуждаете разные темы.
" А ты хотел встретиь здесь священника " ? ( цитата из м/ф "Остров сокровищ" )
или об распределениях или приращениях или о том, является ли ВР марковским или не марковским процессом хотите обсудить ? Так это действительно или в ветку " Теория ..." или "МО" а здесь -- ПРАКТИКИ ,умеющие делать бабки на любых процессах , даже на "честной монетке" , и не нужно доказательств никаких теорем
я смотрю по прочим мажорам. Они как минимум не должны противоречить и сделать сходное движение.
Тут же де-факто торгуется доллар против всех. А пара выбирается по принципу "лидер движухи".
Сейчас для подтверждения нехватает действий по NZD, AUD (они отстал чего-то). Если дадут шикарную свечку кверху, то всё - общий тренд к северу, можно ставить сетки и неводы.
спасибо
Дождитесь.
По NZD, цена 0,6744 - пробитие - закрепление - бай. ТП район 0,7150 . Канары.)))
и Вам спасибо
и Вам спасибо
Со стопом не жалеем. И вообще. Я ни при чем. Весь риск берете на себя.(если купите)
Хотя по этой паре я не торгую. Но так заманчиво сигнал верещит мой. Посмотрю, может куплю тоже.И кстати. Закрепление не на 15 мин., а на 4 часе. Т.е. пробитие - несколько баров вверху и возврат к этой же цене. И только тогда я может куплю)))
Со стопом не жалеем. И вообще. Я ни при чем. Весь риск берете на себя.(если купите)
Хотя по этой паре я не торгую. Но так заманчиво сигнал верещит мой. Посмотрю, может куплю тоже.И кстати. Закрепление не на 15 мин., а на 4 часе. Т.е. пробитие - несколько баров вверху и возврат к этой же цене. И только тогда я может куплю)))
Да все нормально , я тоже не торгую ни новозеландца ни австралийца - скучные(тупые ) валюты как по мне , но в общем - обращаю внимание как на " союзников " - для тренда должны развернуться все -- тут Вы правы
Привет, кто-нибудь въехал в эту задачку про яблоки, норвежец похоже обиделся и свалил...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Wiktar, 2019.01.26 20:01
Радует что есть вопросы) по поводу непонимания картинки- вы не сможете так вот сразу все осмыслить. Но зато есть куда расти)))
По поводу вопроса "зачем выходить в точке беЗУбытка?"Для того что бы не терять деньги. Крупный капитал не теряет свои деньги на рынке.
Поясню более понятно_ > представим что есть рынок где продают яблоки. На рынке присутсвуют как крупные покупатели и продавцы,та ки мелкие.
Самый крупный из покупателей решил поднять цену яблок. Как он это может сделать? самым простым способом- создать ажиотаж и показать что на яблоки большой спрос)
Но для того что бы начать это делать ,покупателю необходимо набрать объем яблок для последующей продажи по более высокой цене.
Для того что бы не вызывать ажиотаж раньше времени,покупатель покупает яблоки маленькими партиями. Когда объем набран,то покупатель объявляет о себе)) и рынок поднимает цену) Теперь кто поднимает цену?> те продавцы яблок,которые продали объем покупателю) Они просто понимают,что если не откупят назад свои яблоки,то будут покупать по более высокой цене,что приведет к убыткам. И продавцы начинают возвращать свои проданные яблоки(,объемы) скупая сразу все то что продали. Вот тогда и возникают большие бары/свечи. ))) Надеюсь нить не потеряли)) Как происходит выход по безубытку,)+> продавец продал 1 яблоко по 2р ,потом 2 яблока по 1.5р и еще 1 яблоко по 1р.Теперь простая математика - 4 яблока за 6 рублей. Значит что бы не потрять свои деньги продавцу необходимо откупить назад яблоки до цены 1.5 рубля. Цена 1.5 рубля и есть точка безубытка(6 рублей делим на 4 яблока= средняя цена яблока 1.5р) Так как продавец понял что на рынок пришел покупатель,который объявил о себе( как это увидеть,об этом позже),и продавец понимает что цена будет расти( так как есть спрос) и продавцу нужно начать выходить из сделки(откупать свои яблоки и свой объем) от цены в 1 рубль,до цены 1.5р. что бы выйти в плюс или в ноль. Все что выше 1.5рубля для продавца это убыток.Главное не потерять.Продавец и начинает скупать свой объем сразу .Что вызывает ажиотаж и спрос))) и цена улетает вверх) Что не понятно,спрашивайте) Как видим ни ганны ни веера,ни фибо тут не участвуют) Все индикаторы для того,что бы отвлечь вас от истинного положения дел.
как я понял, он ищет входы после распродажи яблок,сначала идет замануха для поднятия цены, затем почему-то продавец начинает обратно выкупать до безубытка... и как это выглядит на цене - как выход из флета после наторговки???