FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 390

Новый комментарий
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)


Короче 14 баксов улетело в трубу)))
Легко пришли, легко ушли
 
Vasiliy Vilkov:

Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)


Короче 14 баксов улетело в трубу)))

вывод сделал?

 
Aleksandr Yakovlev:

вывод сделал?

Вывод один. Чтоб в итоге не получить ... (минус) Выпил водки не торгуй)))

 
Vasiliy Vilkov:

Вывод один. Чтоб в итоге не получить ... (минус) Выпил водки не торгуй)))

правильно)))

 

вот так думал 

Вот так получилось  

 

ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))


Это да, теперь фунт и евро готовятся на Buy
 
Aleksandr Yakovlev:

ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))


И всё это время (более трёх суток) все показанные сделки стояли на продажу? Воловья выдержка, однако... Хорошо хоть немного риск  оправдался

 
Vladimir Baskakov:
Это да, теперь фунт и евро готовятся на Buy

Уже затарил)))

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Уже затарил)))

Евра ещё вышкребывается, но недолго ей осталось. Канадца самое время продавать, 1.3310 это максимум надолго
1...383384385386387388389390391392393394395396397...579
Новый комментарий