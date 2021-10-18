FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 390
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)
Короче 14 баксов улетело в трубу)))
Вчера по приколу было поторговать от фонаря пока горилка плющила, с утра встал перед работой с мыслями куда я влез и исправил ситуацию...)
Короче 14 баксов улетело в трубу)))
вывод сделал?
вывод сделал?
Вывод один. Чтоб в итоге не получить ... (минус) Выпил водки не торгуй)))
Вывод один. Чтоб в итоге не получить ... (минус) Выпил водки не торгуй)))
правильно)))
вот так думал
Вот так получилось
ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))
ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))
ВСЕМ ПРИВЕТ. ВОТ И КАНАДЕЦ СРАБОТАЛ)))
И всё это время (более трёх суток) все показанные сделки стояли на продажу? Воловья выдержка, однако... Хорошо хоть немного риск оправдался
Это да, теперь фунт и евро готовятся на Buy
Уже затарил)))
Уже затарил)))