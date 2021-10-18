FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 145
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Первая цель 1.3560. Удачи с продажей.)))
а вторая?
вторая - Карибы ;-) Хорошей погоды !
вторая - Карибы ;-) Хорошей погоды !
мне кажется что не доползет до цели
;)
чёта я вообще не пойму что с фунтом ?
с фунтом как раз проблем то и нет. Работает как когда-то БигБен. Кстати оный был на ремонте, кто-нить знает что с ним ?
PS/ по моему скромному мнению, в фунта ещё около НГ вложили азиаты. И япония вся с китаем вместе против подвижек его вниз. Он - тихая гавань, но его колбасит от прибывающих кораблей.
PPS/ перестал беспокоиться и начал жить. Рынок просит сеток и мартинов - значит у нас их есть :-)
с фунтом как раз проблем то и нет. Работает как когда-то БигБен. Кстати оный был на ремонте, кто-нить знает что с ним ?
PS/ по моему скромному мнению, в фунта ещё около НГ вложили азиаты. И япония вся с китаем вместе против подвижек его вниз. Он - тихая гавань, но его колбасит от прибывающих кораблей.
PPS/ перестал беспокоиться и начал жить. Рынок просит сеток и мартинов - значит у нас их есть :-)
по фибо, там вполне серьёзные предпосылки для волнения.
когда покрытие текущего убытка (маржой или по другим рынкам) становится проблемным - вот вы лично что собираетесь делать ? вот пока виртуальные фишки не пришлось покрывать реальными монетами
вот и все точно также. Представьте что вас 100500.
чёта я вообще не пойму что с фунтом ?
Накопление.
Куда с текущих ХЗ,но хотелось бы не ниже 3087(максимальный объём страйка на дне апрельского опциона 158070 контрактов),что подтверждает экшен 3098.
Цель по технике 3360,что подтверждает макс страйк 3356,обозначающий верх апрельского опционного диапазона,351416 контрактов.
Жить диапазону до 16 апреля так,что в этот срок и разрулиться бы тенденции.
На майском контракте цель прежняя,а дно опускается в 29-26-ю.
Вывод: Если бы я уже влез в фунта,то набирал бы бай лимитами по уровням пока не развернётся,т.к. восходящая формация у фунта мощная,а ежели к 16 апреля целевого диапазона не достигнет 3246-3414,то выпрыгивал бы с поезда с баблом,что Бог послал и в чём одет,может даже в трусах.
Затем в апреле-начале мая снова искал бы лоу и в июне расчитывал бы на 3611,что подтверждается верхом июньского диапазона 3542-3735.
Накопление.
Куда с текущих ХЗ,но хотелось бы не ниже 3087(максимальный объём страйка на дне апрельского опциона 158070 контрактов),что подтверждает экшен 3098.
Цель по технике 3360,что подтверждает макс страйк 3356,обозначающий верх апрельского опционного диапазона,351416 контрактов.
Жить диапазону до 16 апреля так,что в этот срок и разрулиться бы тенденции.
На майском контракте цель прежняя,а дно опускается в 29-26-ю.
Вывод: Если бы я уже влез в фунта,то набирал бы бай лимитами по уровням пока не развернётся,т.к. восходящая формация у фунта мощная,а ежели к 16 апреля целевого диапазона не достигнет 3246-3414,то выпрыгивал бы с поезда с баблом,что Бог послал и в чём одет,может даже в трусах.
Затем в апреле-начале мая снова искал бы лоу и в июне расчитывал бы на 3611,что подтверждается верхом июньского диапазона 3542-3735.
Спасибо за четкий анализ - расставил все по полочкам...)) впервые вижу такой глубокий по времени...
Есть 2 цели на дневном графике. Они еще не отработали.
По моей ТС как раз сформировался селл сигнал. Но как далеко уйдет я не знаю,
и дойдет ли до нижней цели. Пока буду пробовать продавать. 10-20-30 пунктов я все равно возьму с села.
Сейчас только более удачную точку найду.
А так вообще, отвечая на комментарий (вопрос), в перспективе на будущее , должны дойти до 37 фигуры.