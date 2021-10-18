FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 219
Закрыта сделка по сигнал на покупку по EURGBP от 06.05.2019. СЛ не выходил за допустимые пределы и достаточно быстро был переведен в БУ. Увеличение объема позиции не производилось. ТП был зафиксирован в расчетной зоне.
Закрыта сделка по сигнал на продажу по GBPUSD от 06.05.2019. СЛ не выходил за допустимые пределы и достаточно быстро был переведен в БУ. Увеличение объема позиции не производилось. ТП был зафиксирован в расчетной зоне.
Спасибо за вопрос) Отвечать будет команда знатоков ))))
+./- 2 пункта все зависит от инструмента( размер спреда) и торгового терминала(что подрисовывает диллинговый центр),если мы говорим о форекс и cfd. На фондовом рынке ситуация немного отличается. / если вверх то хай только тех баров у которых закрытие выше открытия или хай противоположно направленных баров тоже принимаются во внимание?/= хай и тех и тех принимается во внимание)
Хорошее чувство юмора - это очень хорошее качество!
Тем не менее, уточнение к вопросу знатокам от телезрительницы из (откуда-то там из РФ)...
Как формализовать (формула) этот самый допуск, как его привязать к спреду и / или инструменту, ведь спред назначает брокер (дилинг), есть и те кто предоставляет доступ без спреда, только с комиссией. Неужели только на глазок? Если дело касается крупного капитала (т.е. там очень много денег и даже маленькая погрешность может стоит много денег), то счет должен идти не то что на спред, а тики...
P.S. Признаюсь честно, не все слова в этом тексте мои :)
Можно вопрос? Сегодня я что-то всем задаю вопросы :) Я заметила, что в последнее время стиль вашей торговли изменился на более умеренный, входы стали более точными и увеличились объемы сделок... С чем это связано? (Да и про КУКЛ в оригинале звучит немного иначе :) )
/Если дело касается крупного капитала (т.е. там очень много денег и даже маленькая погрешность может стоит много денег)/ крупный капитал не торгует через мт4 или мт5. У них совершенно другие платформы. Для крупняка есть цена ,которая ему интересна. Есть риск менеджмент ,который позволяет отпустить цену не далеко от своего интереса,что бы набрать объем. И он не торгует уровни или там фибо или волны) это мы уже пытаемся данными инструментами найти его следы) Поэтому размер спреда для крупняка ничего не значит.Он может и внутри спреда набирать объем. А вот формализовать допуск вполне можно,прописать некоторое правило в торговой стратегии.И все.
А вот формализовать допуск вполне можно,прописать некоторое правило в торговой стратегии.И все. / Это почти в яблочко! Как же выглядит это правило? Или вы тут скажете: Welcome aboard and fasten the belt…
UPD: Как говорится и на том, спасибо, нам в команде, удалось придумать некое правило, которое определяет допуск учитывая особенности инструмента, остается проверить временем.
давно так явственно не давал...может еще 100пп даст... на вечерней дойке...))