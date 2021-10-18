FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 236

Новый комментарий
[Удален]  

Так,в данный момент сделка eur.jpy\

Файлы:
EURJPYM5.png  23 kb
[Удален]  

сделки по gbp/usd  

после проторговки и наличия объемов на продажу открыл пару сделок.)

в данный момент выглядит ситуация так

Файлы:
GBPUSDM5.png  23 kb
 
Купить фунта кому не страшно и не страшны бури и невзгоды.
[Удален]  
Unicornis:
Купить фунта кому не страшно и не страшны бури и невзгоды.

рановато пока покупать

GBPUSDH2

[Удален]  
Кто в курсе , когда доллар падать начнёт уже?
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Кто в курсе , когда доллар падать начнёт уже?

пока ещё -  растёт

EURUSDH2

[Удален]  
Unicornis:
Купить фунта кому не страшно и не страшны бури и невзгоды.

есть сигнал на 30мин - на покупку

InkedGBPUSDM30_LI

[Удален]  
жаль - цель баланса мало поставил. 50 голд - для начала есть
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

есть сигнал на 30мин - на покупку


GBPUSD есть сигнал  2час - на покупку

GBPUSDH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSD есть сигнал  2час - на покупку


Что дальше - флет в этом канале...или также резко вниз???


1...229230231232233234235236237238239240241242243...579
Новый комментарий