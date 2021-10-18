FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 270
Да, только плохо - что я это прохожу 10лет
и всё не как
и жилья чуть не лишился
хорошо родня вытянула - кредиты погасила
так что играйте на свои - а лучше вообще не играйте
ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1
не хочет - и всё тут.☹
Попробуй поменять систему торговли.
так сейчас- я пробую и испытываю
вот эту систему -что показываю всем
я о ней давно слышал - но не испытывал и не знаю как она работает
но вроде сигналы -совпадают не плохо
ели нашёл видео - откуда я узнал об этой системе
SUPDEM индикатор популярен без перерисовки.
дорого стоит?
что он показывает и как работает?