FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 270

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Да, только плохо - что я это прохожу 10лет

и всё не как

и жилья чуть не лишился

хорошо родня вытянула - кредиты погасила

так что играйте на свои -  а лучше вообще не играйте 

 
Попробуй поменять систему торговли.Например в дополнение к своей дневные и недельные пивоты,уносит меньше.На картинке при движении вверх по йене работаем от белых ромашек и дневного пивота вверх в сторону недельного.При этом 5 первых кубиков анализатора фибо внизу должны быть зелеными или красными но с зигзагами вверх. По второму графику все наборот вниз.Работает система с 18-06 понедельника до 13-00 четверга.
Файлы:
021.JPG  245 kb
022.JPG  234 kb
023.JPG  247 kb
 
Да,и еще с йеной сегодня осторожней,ловлю последний подьем и очень круто идем вниз.
[Удален]  

ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1

не хочет - и всё тут.

GBPUSDH1

[Удален]  
Alexxl2008:
Попробуй поменять систему торговли.

так сейчас- я пробую и испытываю 

вот эту систему -что показываю всем 

я о ней давно слышал - но не испытывал и не знаю как она работает 

но вроде сигналы -совпадают не плохо 

 
И еще по системе.Желательно чтобы пивот месяца стоял за пивотом недели в одном направлении,быстрее пара двигается.Профита всем.
Файлы:
024.JPG  172 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

так сейчас- я пробую и испытываю 

вот эту систему -что показываю всем 

я о ней давно слышал - но не испытывал и не знаю как она работает 

но вроде сигналы -совпадают не плохо 

ели нашёл видео - откуда я узнал об этой системе

 

 
ВВП вечерком. Полетаем...
 
Система у вас может работать в очень короткое время на пересечении средних, при поглощении Н1 или Н4.Дневные крутые развороты с ней не поймать-опаздывает.Пивоты дня без перерисовки надежнее.Раз в сутки по Гринвичу перескок дневной идет.В 03-00 по Москве посмотрел ,поставил ордера и спать спокойно ,до 11-00 минутные тейки сработали и дальше ловим других зайцев.SUPDEM индикатор популярен без перерисовки.
[Удален]  
Alexxl2008:
SUPDEM индикатор популярен без перерисовки.

дорого  стоит?  

что он показывает и как работает?

1...263264265266267268269270271272273274275276277...579
Новый комментарий