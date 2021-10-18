FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 553

Vitaly Muzichenko:

ГЭП в ~430 пунктов, но есть и больше


Что это было, нет ведомой валюты?

Золото на месте почему-то

чо у тебя там,

звиздец наступил?

[Удален]  

 

.

 
Олег avtomat:

 

.

аааа, ну понятно

снесли наконец то продавашек

на новый год дань собрали

 
Renat Akhtyamov:

чо у тебя там,

звиздец наступил?

Нет, Я в золоте в лонгах стою

 

EUR/GBP хорошо смотрится, так и хочет чтоб вошли в лонг :)

Вошёл небольшим лотом и набросал стоповых ордеров, и ушёл спать :)

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, Я в золоте в лонгах стою

Блин а я в шорте...

 

красавец гусь !!

вот говорили мне - не усредняйся, как бы чёрт не дёргал...

квартал на смарку, на НГ без сладкого :-)

 
Да фунт немного подрос... Время открывать шорт на отскок...
 
Шо оно твориться на рынке, неужто пятница 13 так сказывается. 
 
Vitaly Muzichenko:
Шо оно твориться на рынке, неужто пятница 13 так сказывается. 

Ну да. Такой гэп конеш возможен через выходные если. А чтоб так, при смене дня....) Мини франк )))

