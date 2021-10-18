FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 553
ГЭП в ~430 пунктов, но есть и больше
Что это было, нет ведомой валюты?
Золото на месте почему-то
чо у тебя там,
звиздец наступил?
.
.
аааа, ну понятно
снесли наконец то продавашек
на новый год дань собрали
Нет, Я в золоте в лонгах стою
EUR/GBP хорошо смотрится, так и хочет чтоб вошли в лонг :)
Вошёл небольшим лотом и набросал стоповых ордеров, и ушёл спать :)
Нет, Я в золоте в лонгах стою
Блин а я в шорте...
красавец гусь !!
вот говорили мне - не усредняйся, как бы чёрт не дёргал...
квартал на смарку, на НГ без сладкого :-)
Шо оно твориться на рынке, неужто пятница 13 так сказывается.
Ну да. Такой гэп конеш возможен через выходные если. А чтоб так, при смене дня....) Мини франк )))