FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 491
То есть имеешь ввиду заработок на рыночном шуме? Опасная вещь...
Вклинюсь в ваш разговор. Идея заключается не на заработке на шуме,
а входе по ТС( там где цена по идее должна развернуться) , взятие части прибыли (10-30п.), А остальная часть переводиться в БУ
в расчете на то, что цена продолжит свое движение в нужном направление.
Бывает так, что цена проходит 100 и более п.
И все это движение берется вплоть до обратного сигнала.
Как то так.
Спред съест всю прибыль. Но, каждый вправе думать как сам того желает.
У меня просто другой уровень понимания происходящего процесса на рынке.
Я не спорю на счет того работает данная система сейчас или будет ли работать в будущем.
Для меня все, что меньше 3*СКО является шумом. для Вас все может быть иначе...
У каждого свое мнение, а рынок один.
Часть закрыта. Остальное в БУ. Ждем развития событий.
ну-ну...
А вот по канадцу как то не везет. Может разрешиться еще.
Кто-нибудь использует в торговле форвардный курс?
тестировал, нет смысла
если конечно нет ошибки здесь и речь об этом:
https://www.sergioforex.com/valuta78.html
тестировал, нет смысла
если конечно нет ошибки здесь и речь об этом:
На инвестинге нашёл спец калькулятор
форвард курс фунта?