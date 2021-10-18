FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 491

Martin Cheguevara:
То есть имеешь ввиду заработок на рыночном шуме? Опасная вещь...

Вклинюсь в ваш разговор. Идея заключается не на заработке на шуме, 

а входе по ТС( там где цена по идее должна развернуться) , взятие части прибыли (10-30п.), А остальная часть переводиться в БУ

 в расчете на то, что цена продолжит свое движение в нужном направление.

Бывает так, что цена проходит 100 и более п.

И все это движение берется вплоть до обратного сигнала.

Как то так.

 
Спред съест всю прибыль. Но, каждый вправе думать как сам того желает. 

У меня просто другой уровень понимания происходящего процесса на рынке.

Я не спорю на счет того работает данная система сейчас или будет ли работать в будущем.

Для меня все, что меньше 3*СКО является шумом. для Вас все может быть иначе...


У каждого свое мнение, а рынок один.

 

Часть закрыта. Остальное в БУ. Ждем развития событий.


 
ну-ну...

 

А вот по канадцу как то не везет. Может разрешиться еще.


Кто-нибудь использует в торговле форвардный курс?
 
Vladimir Baskakov:
Кто-нибудь использует в торговле форвардный курс?

тестировал, нет смысла

если конечно нет ошибки здесь и речь об этом:

https://www.sergioforex.com/valuta78.html

Renat Akhtyamov:

тестировал, нет смысла

если конечно нет ошибки здесь и речь об этом:

https://www.sergioforex.com/valuta78.html

На инвестинге нашёл спец калькулятор
 
Vladimir Baskakov:
На инвестинге нашёл спец калькулятор
форвард курс фунта?
Renat Akhtyamov:
форвард курс фунта?
1,2862
