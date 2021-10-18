FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 446
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не торгуйте с плечом в 1000. Плохая идея.
надо всё -попробовать!
надо всё -попробовать!
Есть демо.)
Есть демо.)
на дэмо - не тот азарт !
на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.
на дэмо - не тот азарт !
на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.
ох и азартен ты, Парамоша ;)
Играешь значит, не торгуешь.
ох и азартен ты, Парамоша ;)
Играешь значит, не торгуешь.
я не играю - я просто учусь ! вроде вверх собирается на пяти минутке
с час! проверим - ?
на дэмо - не тот азарт !
на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.
Понятно.)
все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)
я не играю - я просто учусь ! вроде вверх собирается на пяти минутке
ок
посмотрим куда он собирается
я начал торговать фунта плюсом, но пока ничего не понятно
подсказывайте, кто чем богат ;)
все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)
зависит от Твоего депозита)
если у Тебя 500 000$ то конечно Ты спокойно можешь себе такое позволить))
а если 10000 то все равно все потеряешь такими рисками.
Но кто его знает, а может Ты гений трейдинга торгующий от канала образованного несколькими МА-шками, то есть по сути по тренду на коррекциях, на флэтах спасающийся передержками ордеров пока шумом не заденет профит, а на разворотах закрытием?)
все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)
ну! я например здесь - что бы вам скучно не было