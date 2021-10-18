FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 446

sterva:

 Не торгуйте с плечом в 1000. Плохая идея.

надо всё -попробовать! 

 
Aleksandr Klapatyuk:

надо всё -попробовать! 

Есть демо.)

sterva:

Есть демо.)

на дэмо - не тот азарт !

на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.

 
Aleksandr Klapatyuk:

на дэмо - не тот азарт !

на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.

ох и азартен ты, Парамоша ;)

Играешь значит, не торгуешь.

Renat Akhtyamov:

ох и азартен ты, Парамоша ;)

Играешь значит, не торгуешь.

я не играю - я просто учусь ! вроде вверх собирается на пяти минутке  

GBPUSDM5 GBPUSDM5с час! проверим - ?

 
Aleksandr Klapatyuk:

на дэмо - не тот азарт !

на дэмо, я - только экспертов проверяю работоспособность.

Вот азарт

Понятно.)

все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)

 
Aleksandr Klapatyuk:

я не играю - я просто учусь ! вроде вверх собирается на пяти минутке 

ок

посмотрим куда он собирается

я начал торговать фунта плюсом, но пока ничего не понятно

подсказывайте, кто чем богат ;)

 
Viktar DayTrader:

все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)

зависит от Твоего депозита) 

если у Тебя 500 000$ то конечно Ты спокойно можешь себе такое позволить))

а если 10000 то все равно все потеряешь такими рисками.

Но кто его знает, а может Ты гений трейдинга торгующий от канала образованного несколькими МА-шками, то есть по сути по тренду на коррекциях, на флэтах спасающийся передержками ордеров пока шумом не заденет профит, а на разворотах закрытием?)

Viktar DayTrader:

все что больше 0.01 называется камикадзе трейдинг? тут форум трейдеров или детская песочница?)

ну! я например здесь - что бы вам скучно не было 

