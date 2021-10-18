FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 377
Не -что то тут не так. надо переждать!
1.0860 - поставил там лимитку на покупку... будет отлично , если захватим ее на следующей неделе... купил и забыл на несколько месяцев (если выдержки хватит)
у меня там - тоже стоит(buy stop)
- фунт сегодня бешеный- и путает мне мысли
Фунт да... что-то непонятное там...
buy limit ?
Тренд линия - у меня . работает на покупку или продажу.
- … это как или лимит или стоп . в какую хочешь сторону
-------------------------------------------------------------------
Пример: как коснётся тренд линии - автоматически купит вверх
или как настроишь - купит вниз
17 п. на Евро:
Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)
как то они - вроде вниз собираются
вчера - ещё можно было рискнуть вверх. я рискнул и нарвался на минус
Я думаю не так много осталось.)
лучше подождать - развязки