FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 377

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

Не -что то тут не так. надо переждать! 

1.0860 - поставил там лимитку на покупку... будет отлично , если захватим ее на следующей неделе... купил и забыл на несколько месяцев (если выдержки хватит)
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
1.0860 - поставил там лимитку на покупку... будет отлично , если захватим ее на следующей неделе... купил и забыл на несколько месяцев (если выдержки хватит)

у меня там -  тоже стоит(buy stop)

- фунт сегодня бешеный- и путает мне мысли  

 
Aleksandr Klapatyuk:

у меня там -  тоже стоит(buy stop)

- фунт сегодня бешеный- и путает мне мысли  

buy limit ?

Фунт да... что-то непонятное там...
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
buy limit ?

Тренд линия - у меня . работает на покупку или продажу. 

- … это как или лимит или стоп . в какую хочешь сторону 

-------------------------------------------------------------------

Пример: как коснётся тренд линии - автоматически купит вверх

или как настроишь - купит вниз

Тренд линия


 
Lesorub:

17 п. на Евро:


Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)

[Удален]  
sterva:

Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)

как то они - вроде вниз собираются 

вчера - ещё можно было рискнуть вверх. я рискнул и нарвался на минус  

EURUSDDaily

 
Aleksandr Klapatyuk:

как то они - вроде вниз собираются 


Я думаю не так много осталось.)

[Удален]  
sterva:

Я думаю не так много осталось.)

лучше подождать - развязки 

 
 Евро медленно ложится на 1.1027 и раньше понедельника лучше ее не покупать
 
Из живых CADJPY вниз смотрит на 79.31 должен сегодня пройти.
1...370371372373374375376377378379380381382383384...579
Новый комментарий