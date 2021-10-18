FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 316

Движение состоялось, хочу к нему коррекцию...


корректировочка:


 

Испытаем фунтика?

И Еньку до кучи, испытаем ...


 
Lesorub:

Испытаем фунтика?

И Еньку, до кучи, испытаем ...


Сегодня пятница, прошу меня вычеркнуть из списка испытателей :D

 

Закрыл позицию buy gbp/jpy c убытком -0,50 открыл позицию sell gbp/jpy

Закрыл позицию buy gbp/usd c прибылью 4,43 открыл позицию sell gbp/usd


 

Закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -4,34 открыл позицию buy eur/jpy

Закрыл позицию sell eur/gbp c прибылью 1,17 открыл позицию buy eur/gbp

Закрыл позицию sell usd/jpy c прибылью 13,13 открыл позицию buy usd/jpy


 

Доброго времени суток! EURJPY вход по ценовым паттернам, часть объема закрыто, бу, позиция сопровождается.

EURJPY.M5

 
 

Aleksandr Yakovlev:

jkh

Люди всякие нужны, люди всякие важны. Терпенье и труд в могилу сведут. ;) 

Както Sell на фунте красиво нарисовали, аж гэп в понедельник замерещился.

P.S. Эту ветку надо называть Forex - Толерантность, Тенденции, прогнозы и следствия.

 

Aleksandr Yakovlev:

Вот и подошла к концу торговая неделя! Позиция открытая тут https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page316#comment_12158331 по ценовым паттернам завершена с весьма хорошим результатом как в пунктах так и в кэше. По результатам торговли за неделю подана заявка на вывод. Жаль, только что деньги подойдут лишь на след неделе. Всем хороших выходных.

weekend

