FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 316
Движение состоялось, хочу к нему коррекцию...
корректировочка:
Испытаем фунтика?
И Еньку до кучи, испытаем ...
Сегодня пятница, прошу меня вычеркнуть из списка испытателей :D
Закрыл позицию buy gbp/jpy c убытком -0,50 открыл позицию sell gbp/jpy
Закрыл позицию buy gbp/usd c прибылью 4,43 открыл позицию sell gbp/usd
Закрыл позицию sell eur/jpy c убытком -4,34 открыл позицию buy eur/jpy
Закрыл позицию sell eur/gbp c прибылью 1,17 открыл позицию buy eur/gbp
Закрыл позицию sell usd/jpy c прибылью 13,13 открыл позицию buy usd/jpy
Доброго времени суток! EURJPY вход по ценовым паттернам, часть объема закрыто, бу, позиция сопровождается.
Aleksandr Yakovlev:
Люди всякие нужны, люди всякие важны. Терпенье и труд в могилу сведут. ;)
Както Sell на фунте красиво нарисовали, аж гэп в понедельник замерещился.
P.S. Эту ветку надо называть Forex - Толерантность, Тенденции, прогнозы и следствия.
Aleksandr Yakovlev:
Вот и подошла к концу торговая неделя! Позиция открытая тут https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page316#comment_12158331 по ценовым паттернам завершена с весьма хорошим результатом как в пунктах так и в кэше. По результатам торговли за неделю подана заявка на вывод. Жаль, только что деньги подойдут лишь на след неделе. Всем хороших выходных.