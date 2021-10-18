FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 436

Aleksandr Yakovlev:

Все сработало как надо. Стопы ставятся за зону.

Я не утверждал, что это панацея.

Но такие движения отрабатывают в 80 и более %

Взять к примеру фунт сейчас. Откат составил примерно 40 п. Это мало ?

я утром рисунок евы видел

а ты его стер...

 
Renat Akhtyamov:

я утром рисунок евы видел

а ты его стер...

Да, стер. Кому надо, посмотрели. И хватит)))

Я ведь не только эти конструкции торгую. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, стер. Кому надо, посмотрели. И хватит)))

Я ведь не только эти конструкции торгую. 

ты стер, потому что что то пошло не так, скорее всего лося поймал...

 
Renat Akhtyamov:

ты стер, потому что что то пошло не так, скорее всего лося поймал...

Не переживай. Не поймал.

Aleksandr Yakovlev:

Дерзай. Будут вопросы, пищи в личку

не чё-так, ваша система.

вроде отбиваю вчерашний проигрыш

Снимок 

не буду больше хвастаться.

ВО Я ЛАПУХ!

GBPUSDH1 

 
Aleksandr Yakovlev:

Не переживай. Не поймал.

потому что не продавал или передвинул выше?

 
Renat Akhtyamov:

потому что не продавал или передвинул выше?

Когда все закончиться, покажу.

 
Aleksandr Klapatyuk:

не чё-так, ваша система.

вроде отбиваю вчерашний проигрыш

 

Это отлично. Пользуйся. Но учти. Есть много ньюансов.

 
Aleksandr Klapatyuk:


ВО Я ЛАПУХ!

 

Почему ЛАПУХ ? ))

Aleksandr Yakovlev:

Почему ЛАПУХ ? ))

больше 30000 на верхней точки было.

поставил стоп на всякий случай. 

И стал тут писать -хвастаться . А тут на тебе - сработал стоп

и все пропало..... настроение.- и сейчас запью 

