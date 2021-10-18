FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 436
Все сработало как надо. Стопы ставятся за зону.
Я не утверждал, что это панацея.
Но такие движения отрабатывают в 80 и более %
Взять к примеру фунт сейчас. Откат составил примерно 40 п. Это мало ?
я утром рисунок евы видел
а ты его стер...
Да, стер. Кому надо, посмотрели. И хватит)))
Я ведь не только эти конструкции торгую.
ты стер, потому что что то пошло не так, скорее всего лося поймал...
Не переживай. Не поймал.
Дерзай. Будут вопросы, пищи в личку
не чё-так, ваша система.
вроде отбиваю вчерашний проигрыш
не буду больше хвастаться.
ВО Я ЛАПУХ!
Не переживай. Не поймал.
потому что не продавал или передвинул выше?
Когда все закончиться, покажу.
не чё-так, ваша система.
вроде отбиваю вчерашний проигрыш
Это отлично. Пользуйся. Но учти. Есть много ньюансов.
ВО Я ЛАПУХ!
Почему ЛАПУХ ? ))
больше 30000 на верхней точки было.
поставил стоп на всякий случай.
И стал тут писать -хвастаться . А тут на тебе - сработал стоп
и все пропало..... настроение.- и сейчас запью