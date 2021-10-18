FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 287

Aleksandr Klapatyuk:

Демотиватор какой-то.(

Еще и делал человек со слабым знанием великого и могучего.)

для быков - сигналов нет.

медведи буйствуют 

медвежий

sterva:

Демотиватор по теме Википедии — «… есть небольшая вероятность того, что часы твоего упорного труда не будут немедленно удалены следующими одним-двумя читателями»

-------------------------------------------------------------

что конкретно - вы хотели сказать?

 

Любимую пару к 1.1135? 

Всё может быть EURUSD

ВАША ЦЕЛЬ

 
Умный и смелый- рынок ломает умных и смелых.....(мотивирует)

И надпись на 1.55.)

Вы имели ввиду - мои риски?

мои риски - это азарт 

 

упс

Мои мысли про ослабление енки.)

