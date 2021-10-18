FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 285
что случилось ?
почему такая движуха .
наш шарик ещё на месте?
да это не я. а индикаторы панику наводят
Все индикаторы, как производная цены, не могут "наводить панику", так как событие уже произошло...
Хотите быть раньше - смотрите цену.
Все так и задумано. Получайте удовольствие.
да я то получаю
а вот на 5 минутах - у них глаза в разные стороны (шутка)
у меня тут на открывалось от тренд линии
ещё правда рано говорить
но EURUSDH2 хочет скоро отскок сделать
как WPR перескачет -50 и Stochastic пересекёт сигнальную MACD
так и нечего не пересеклось
значить - остаётся всё по-прежнему
Цель в районе 80