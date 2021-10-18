FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 285

Новый комментарий
 
Йена пошла веселить,и это только половина пути вниз.....
 
По канадцу второй заход вниз на 20п сделал.Вечер перестает быть томным.
[Удален]  

что случилось ?

почему такая движуха .

наш шарик ещё на месте? 

 
Aleksandr Klapatyuk:
да это не я. а индикаторы панику наводят 

Все индикаторы, как производная цены, не могут "наводить панику", так как событие уже произошло...

Хотите быть раньше - смотрите цену.

 
Aleksandr Klapatyuk:

что случилось ?

почему такая движуха .

наш шарик ещё на месте? 

Все так и задумано. Получайте удовольствие.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Все так и задумано. Получайте удовольствие.

да я то получаю

а вот на 5 минутах - у них глаза в разные стороны (шутка)

у меня тут на открывалось от тренд линии 

Alpari MT5

 
Середина недели на форексе -среда в 13-30. Перестают работать свечи Н4, начинают двигать 6,8 и 12 часовые,волатильность увеличивается.
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

ещё правда рано говорить

но EURUSDH2 хочет скоро отскок сделать

как  WPR перескачет -50 и  Stochastic пересекёт сигнальную  MACD


так и нечего не пересеклось 

значить - остаётся всё по-прежнему  

 
Сегодня идет поглощение и разворот часовых свечей, завтра Н4, а в пятницу дневных.
 

Цель в районе 80


1...278279280281282283284285286287288289290291292...579
Новый комментарий