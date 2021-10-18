FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 452
короче говоря, прога раскачалась, начинаю прогнозы
фунт - 1.2533
ева 1.1000
если у чингиз-хана действительно есть золотые шары, то выгорит
зачем до магазина?)
для настроения
ахахахах))) к моей радости не употребляю))))
великолепная пятница))) Всем хороших выходных.
40% в день? Ого:)
почему 40% в день? Я ведь написал что закрыл месячный план с 40% профицитом. Будьте внимательны читая сообщения.
А, в месяц:( И стоило
улыбнуло)))
да какой там улыбнуло, со стула падаю
;))))