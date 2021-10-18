FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 452

Новый комментарий
[Удален]  
зачем до магазина?)
 

короче говоря, прога раскачалась, начинаю прогнозы

фунт - 1.2533

ева 1.1000

если у чингиз-хана действительно есть золотые шары, то выгорит

 
Viktar DayTrader:
зачем до магазина?)

для настроения

 
Нефть не продаете?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

для настроения

ахахахах))) к моей радости не употребляю))))

[Удален]  
Viktar DayTrader:

великолепная пятница)))  Всем хороших выходных.

40% в день? Ого:)

[Удален]  
Vladimir Baskakov:

40% в день? Ого:)

почему 40% в день? Я ведь написал что закрыл месячный план с 40% профицитом. Будьте внимательны читая сообщения.

[Удален]  
Viktar DayTrader:

почему 40% в день? Я ведь написал что закрыл месячный план с 40% профицитом. Будьте внимательны читая сообщения.

А, в месяц:( И стоило

[Удален]  
Vladimir Baskakov:

А, в месяц:( И стоило

улыбнуло))) 

 
Viktar DayTrader:

улыбнуло))) 

да какой там улыбнуло, со стула падаю

;))))

1...445446447448449450451452453454455456457458459...579
Новый комментарий