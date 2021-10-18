FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 363

Maxim Romanov:

фьючерсы на валюту есть на CME. выход например через AMP

Благодарю за ответ. Совсем не просто нам будет переходить с МТ5 на другую платформу. Если и двигаться - то напрямую на биржу, но там многое иначе.
 
Aleksandr Klapatyuk:

Lesorub: ну хватит.

а то жаба давит... мы  то … или я стоим на месте

Так повторяй - на то тебе и дают предварительные наколки-скрины...лопату побольше и только успевай загребать...уже по-моему ясней некуда...продавцы только наверно готовы убить его или хотя бы затролить - но Лесоруб не сдается...))

[Удален]  
Lesorub:

Как захочет КУКЛ, так и будет. А палки дают представление о его намерениях...


Давал картинку выше, если чел воспользовался, то отыграл наверное свой своп и на бензик заработал...  

Lesorub: выхожу в плюсы.

Ещё раз Огромное спасибо!

выхожу в плюс

 
Aleksandr Klapatyuk:

Lesorub: выхожу в плюсы.

Ещё раз Огромное спасибо!


Пятница... Можно крыть прибыль.

На неделе входов будет масса!

 

Дождались...

 

Новый день, новая пища...


 

5.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка


 

5.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка

 

5.08.2019 aud/USD(фьючерс) краткосрочка


 

5.08.2019 nzd/USD(фьючерс) краткосрочка

