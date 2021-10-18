FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фьючерсы на валюту есть на CME. выход например через AMP
Lesorub: ну хватит.
а то жаба давит... мы то … или я стоим на месте
Так повторяй - на то тебе и дают предварительные наколки-скрины...лопату побольше и только успевай загребать...уже по-моему ясней некуда...продавцы только наверно готовы убить его или хотя бы затролить - но Лесоруб не сдается...))
Как захочет КУКЛ, так и будет. А палки дают представление о его намерениях...
Давал картинку выше, если чел воспользовался, то отыграл наверное свой своп и на бензик заработал...
Lesorub: выхожу в плюсы.
Ещё раз Огромное спасибо!
Lesorub: выхожу в плюсы.
Ещё раз Огромное спасибо!
Пятница... Можно крыть прибыль.
На неделе входов будет масса!
Дождались...
Новый день, новая пища...
5.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка
5.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка
5.08.2019 aud/USD(фьючерс) краткосрочка
5.08.2019 nzd/USD(фьючерс) краткосрочка