FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 58
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По сути там сопротивление на уровне 1,3200. Я беру свои несколько пунктов и жду когда выстрелит вниз не выбивая БУ.
Как то так)))
К примеру фунт канадец жду срабатывания лимитника на юг в районе 1,7300 с целью 1,7070
Только что сработал лимитник на юг с целью 140,70
Это о чем? 140.70
Это о чем? 140.70
Фунт ена)))
Отвлекся, не написал. Сработал на 142,60
Правда стоп большой 100 пп. 2,5% от депо.
Фунт ена)))
Отвлекся, не написал. Сработал на 142,60
Правда стоп большой 100 пп. 2,5% от депо.
Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111
Развернулась. Не хочет.)
Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111
Развернулась. Не хочет.)
У нее уровень 108.70. Сейчас тест. Выше поднимется и можно докупиться. Конечно после теста сверху.
а весной-то как повеяло...
не успел закончится январь, а уже обострения
обосрАния это у вас походу бывают- по неделям пропадаете здесь попросите пусть за вами тоже подотрут, да и отзывы людей, пусть вчерашний мой прогноз не отработал еще но умничать в мой адрес я вас не просил
Объясните пожалуйста, что вы понимаете под подтверждением наличия интереса и предполагаемым последующим направлением движения цены (поиск ответа в указанных направлениях, пока не дал вразумительного результата, так-как слишком много информации и очень часто она противоречива)? Если применять VSA, то это более менее понятно, но вы торгуете "чистый" график...
Добрый день. Я про ваш вопрос не забыл, постараюсь дать на него ответ,может сегодня вечером если выдастся свободная минутка
Половину закрыл и в БУ)))
Понял.