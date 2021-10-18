FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 58

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Aleksandr Yakovlev:

По сути там сопротивление на уровне 1,3200. Я беру свои несколько пунктов и жду когда выстрелит вниз не выбивая БУ.

Как то так)))

К примеру фунт канадец жду срабатывания лимитника на юг в районе 1,7300 с целью 1,7070

Только что сработал лимитник на юг с целью 140,70

Это о чем? 140.70

 
sterva:

Это о чем? 140.70

Фунт ена)))

Отвлекся, не написал. Сработал на 142,60

Правда стоп большой 100 пп. 2,5% от депо.

 
Aleksandr Yakovlev:

Фунт ена)))

Отвлекся, не написал. Сработал на 142,60

Правда стоп большой 100 пп. 2,5% от депо.

Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111

Развернулась. Не хочет.)

 
sterva:

Её пока не торгую, а вот в паре с долларом вверх стою с т.р. 111

Развернулась. Не хочет.)

У нее уровень 108.70. Сейчас тест. Выше поднимется и можно докупиться. Конечно после теста сверху.

 
Maxim Kuznetsov:

а весной-то как повеяло...

не успел закончится январь, а уже обострения

обосрАния это у вас походу бывают- по неделям пропадаете здесь попросите пусть за вами тоже подотрут, да и  отзывы людей,  пусть вчерашний мой прогноз не отработал еще  но умничать в мой адрес я вас не просил

[Удален]  
Закрыл сделку по золоту при достижении цели . По USD/CHF закрыта по безубытку)
[Удален]  
Anzhela Sityaeva:
Объясните пожалуйста, что вы понимаете под подтверждением наличия интереса и предполагаемым последующим направлением движения цены (поиск ответа в указанных направлениях, пока не дал вразумительного результата, так-как слишком много информации и очень часто она противоречива)? Если применять VSA, то это более менее понятно, но вы торгуете "чистый" график...

Добрый день. Я про ваш вопрос не забыл, постараюсь дать на него ответ,может сегодня вечером если выдастся свободная минутка

 

Половину закрыл и в БУ)))


 
Vadens:

Понял.

интересно что?
 
по евро рисуем голову то-есть вчерашний прогноз поймали бай теперь ловим сел
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