FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 30
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Мне кажется что с фунтом на неделю застряли, выставить отложки забыть и отдохнуть.
Некогда отдыхать. Копеечку надо заколачивать.(так у меня доча говорила, когда ей 5 годочков было)
Некогда отдыхать. Копеечку надо заколачивать.(так у меня доча говорила, когда ей 5 годочков было)
Новости бычьи, если совпадут, а по Британии они частенько совпадают
А пойдут вниз...
ТР 1.2571
КУКЛ - наше все!
А пойдут вниз...
ТР 1.2571
КУКЛ - наше все!
Привет))) Ты как всегда в своем репертуаре.)))
По фунту и стою туда.
По фунтканадец стою тоже в продажах, но хочется добрать еще 1 лимитник в районе 1.7197 на продажу и полный вниз. Но видимо не суждено.
Привет))) Ты как всегда в своем репертуаре.)))
По фунту и стою туда.
По фунтканадец стою тоже в продажах, но хочется добрать еще 1 лимитник в районе 1.7197 на продажу и полный вниз. Но видимо не суждено.
прям счас идет сигнал на продажу GBP/AUDИ кстати, мои сигналы на краткосрочные сделки, но никак не пипсовочные
прям счас идет сигнал на продажу GBP/AUDИ кстати, мои сигналы на краткосрочные сделки, но никак не пипсовочные
По этой паре в разные стороны смотрим. У меня по ТС там сплошные покупки.
И они начались еще 100 пунктов назад . Только я не стою. Опоздал.
Там как минимум до 84 фигуры идти будет.
Но я наверно ошибаюсь как всегда)))
По этой паре в разные стороны смотрим. У меня по ТС там сплошные покупки.
И они начались еще 100 пунктов назад . Только я не стою. Опоздал.
Там как минимум до 84 фигуры идти будет.
Но я наверно ошибаюсь как всегда)))
Не ошибаешься, инерция возможна, но не на долго
Просто когда пара двинула в ту или иную сторону, трейдер накидывает на это движение еще несколько фигур по своему усмотрению
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?
Сейчас сделаем
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?
Уже сделал опрос)))