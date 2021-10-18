FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 30

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Unicornis:

Мне кажется что с фунтом на неделю застряли, выставить отложки забыть и отдохнуть.


Некогда отдыхать. Копеечку надо заколачивать.(так у меня доча говорила, когда ей 5 годочков было)

 
Aleksandr Yakovlev:

Некогда отдыхать. Копеечку надо заколачивать.(так у меня доча говорила, когда ей 5 годочков было)

Новости бычьи, если совпадут, а по Британии они частенько совпадают

 

А пойдут вниз...

ТР 1.2571

КУКЛ - наше все!

 
Lesorub:

А пойдут вниз...

ТР 1.2571

КУКЛ - наше все!

Привет))) Ты как всегда в своем репертуаре.)))

 По фунту и стою туда.

По фунтканадец стою тоже в продажах, но хочется добрать еще 1 лимитник в районе 1.7197 на продажу и полный вниз. Но видимо не суждено.

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет))) Ты как всегда в своем репертуаре.)))

 По фунту и стою туда.

По фунтканадец стою тоже в продажах, но хочется добрать еще 1 лимитник в районе 1.7197 на продажу и полный вниз. Но видимо не суждено.

прям счас идет сигнал на продажу GBP/AUD

И кстати, мои сигналы на краткосрочные сделки, но никак не пипсовочные
 
Renat Akhtyamov:

прям счас идет сигнал на продажу GBP/AUD

И кстати, мои сигналы на краткосрочные сделки, но никак не пипсовочные

По этой паре в разные стороны смотрим. У меня по ТС там сплошные покупки.

И они начались еще 100 пунктов назад . Только я не стою. Опоздал.

Там как минимум до 84 фигуры идти будет.

Но я наверно ошибаюсь как всегда)))

 
Aleksandr Yakovlev:

По этой паре в разные стороны смотрим. У меня по ТС там сплошные покупки.

И они начались еще 100 пунктов назад . Только я не стою. Опоздал.

Там как минимум до 84 фигуры идти будет.

Но я наверно ошибаюсь как всегда)))

Не ошибаешься, инерция возможна, но не на долго

Просто когда пара двинула в ту или иную сторону, трейдер накидывает на это движение еще несколько фигур по своему усмотрению

 
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?
 
Anzhela Sityaeva:
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?

Сейчас сделаем

 
Anzhela Sityaeva:
Ребята, всем привет! Есть предложение - интересно, сколько здесь трейдеров, для которых трейдинг является единственным (основным) источником дохода, для кого это просто игра (азарт), а для кого это просто увлекательное хобби "выходного дня", кто умеет сделайте голосование?

Уже сделал опрос)))

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