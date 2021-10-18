FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 267
рискнул ещё раз - купил GBPUSDM5
GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно
может совершить вниз 500-800 пипсов
Не рискуй сильно. И торопишься...
я тоже подумал что поторопился
ну в крайнем случае закрою одну из двух
GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно
может совершить вниз 500-800 пипсов
GBPUSDM30 ещё нет подтверждения сигнала
Девки смотри. Зачем тебе ордера нужны один на другом?
по дневному ещё медвежий тренд GBPUSDDaily
Зато азарт на виду... Девки направят тебя в русло спокойной торговли
После подскока я тоже в него сильно поверил...однако медведи оказались сильнее и быкам пришлось еще поднабрать веры в успех безнадежного дела...но вот уже и бакс доигрался, да и толпа вниз видимо приличная набралась...так что наверно все-таки пойдет на север хотя бы тень закрыть...как то так...))