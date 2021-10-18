FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 267

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

рискнул ещё раз - купил GBPUSDM5


GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно

GBPUSDM15 

может совершить вниз 500-800 пипсов 

 
Не рискуй сильно. И торопишься...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Не рискуй сильно. И торопишься...

я тоже подумал что поторопился 

ну в крайнем случае закрою одну из двух  

 
Открытие/закрытие по допустимому риску...
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

GBPUSDM15 вроде подтверждает сигнал - но очень рискованно

 

может совершить вниз 500-800 пипсов 

GBPUSDM30

GBPUSDM30  ещё нет подтверждения сигнала

 
Девки смотри. Зачем тебе ордера нужны один на другом?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Девки смотри. Зачем тебе ордера нужны один на другом?

по дневному ещё медвежий тренд GBPUSDDaily

GBPUSDDaily

 
Зато азарт на виду... Девки направят тебя в русло спокойной торговли
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Зато азарт на виду... Девки направят тебя в русло спокойной торговли
психологически уже давит эта пара
 
Renat Akhtyamov:
Сергей, я фунтика покупаю. И чо то не хотят упорно на верха. Посмотрим, что будет дальше 😄

После подскока я тоже в него сильно поверил...однако медведи оказались сильнее и быкам пришлось еще поднабрать веры в успех безнадежного дела...но вот уже и бакс доигрался, да и толпа вниз видимо приличная набралась...так что наверно все-таки пойдет на север хотя бы тень закрыть...как то так...))

1...260261262263264265266267268269270271272273274...579
Новый комментарий