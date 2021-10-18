FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 3

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Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.

Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:

 

 
Lesorub:

Вам доброго пути!!!

А еще лучше - обосновать...

Мож и у нас поменяется мнение.

Я боюсь что то обосновывать. Это очень бетонирует моСк. Потом, если появится сигнал к sell не смогу продать, моСк забетонирован "обоснованием".

Прошу не обижаться :)

 
Nikolai Krylov:

Я боюсь что то обосновывать. Это очень бетонирует моСк. Потом, если появится сигнал к sell не смогу продать, моСк забетонирован "обоснованием".

Прошу не обижаться :)

Т.е., Вы на высокорискованном рынке производите действия "от балды"?

"С забетонированным "обоснованием""?

Мдя...

 
Lesorub:

Т.е., Вы на высокорискованном рынке производите действия "от балды"?

Да, провожу действия как Бог на душу положит.

 
Lesorub:

"С забетонированным "обоснованием""?

Мдя...

С точностью до наоборот. 

Стараюсь быть гибким и не бетонировать моСк какой-то одной идеей ;)

 
Victor Ziborov:

Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.

Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:

 

Меня терзают смутные сомнения, что Вы получите стоп по этой сделке.

Я бы начал продавать от 1.0018

 
Victor Ziborov:

Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.

Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:

Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.

 
Vitaly Muzichenko:

Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.

Так на таком рынке и можно заработать!

А сидеть и вываживать по нескольку пип - сильно на любителя...

 
Vitaly Muzichenko:

Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.

Что будет 15го?

 
sterva:

Что будет 15го?

Стабильненькие направления и работа теханализа, сейчас пока это работает как-то очень слабо

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