FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 3
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Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.
Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:
Вам доброго пути!!!
А еще лучше - обосновать...
Мож и у нас поменяется мнение.
Я боюсь что то обосновывать. Это очень бетонирует моСк. Потом, если появится сигнал к sell не смогу продать, моСк забетонирован "обоснованием".
Прошу не обижаться :)
Я боюсь что то обосновывать. Это очень бетонирует моСк. Потом, если появится сигнал к sell не смогу продать, моСк забетонирован "обоснованием".
Прошу не обижаться :)
Т.е., Вы на высокорискованном рынке производите действия "от балды"?
"С забетонированным "обоснованием""?
Мдя...
Т.е., Вы на высокорискованном рынке производите действия "от балды"?
Да, провожу действия как Бог на душу положит.
"С забетонированным "обоснованием""?
Мдя...
С точностью до наоборот.
Стараюсь быть гибким и не бетонировать моСк какой-то одной идеей ;)
Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.
Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:
Меня терзают смутные сомнения, что Вы получите стоп по этой сделке.
Я бы начал продавать от 1.0018
Моя вчерашняя сделка Buy по GBPUSD принесла мне SL. Делаю вывод, что GBPUSD ведёт себя слишком размашисто. А вот USDCHF ведёт себя очень осторожно с большой оглядкой на EURUSD. И если USDCHF куда-то развернулось, то это потому что EURUSD туда развернулось (понятно, в противоположную сторону), но уже точно развернулось — без колебаний, определённо. Кстати, USDCHF можно использовать как индикатор будущего поведения EURUSD.
Поэтому сегодня я выставил sell limit по USDCHF:
Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.
Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.
Так на таком рынке и можно заработать!
А сидеть и вываживать по нескольку пип - сильно на любителя...
Я числа до 15 буду вне рынка - только наблюдение, рынок ещё не стабилен и основные деньги отдыхают.
Что будет 15го?
Что будет 15го?
Стабильненькие направления и работа теханализа, сейчас пока это работает как-то очень слабо