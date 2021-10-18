FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 375

По евро осталось пройти 2 см вверх до 1.1231 и разворот вниз будет быстрым
Alexxl2008:
На прошлой неделе тоже рискнул,взял у соседки пенсию 15 тыс руб и умножил в 4 раза с таким же уровнем маржи 100-300.Отдал ей 30 тыс  ну и себя не обидел.Возникла очередь инвесторов  на 9 млн.рублей.Отбиваюсь пока ….

думаю сегодня отбить - 12000. но только на другой паре.

ведь - это игра. сегодня повезло. А завтра всё сольёшь

 
Lesorub:

Желающим поразмяться... 22 пункта на тяпницу:


Сегодня там будем.

По взмаху волшебных палочек.    

 
Евро еще раз ретест вверх на 1.123 и вниз
 
Vladimir Sadov:

Сегодня там будем.

По взмаху волшебных палочек.    

.... ан нет. 

но у меня ТП был выставлен ниже, и по этому усё нормуль.

 

Люди .... На каких новостях ена отскочила? 

Все пропустила сегодня.( 

 
       
 
Aleksandr Klapatyuk:

ну я и по рисковал 12000 рублей


Наверное не стоило закрываться. Я думаю еще отойдет.)

