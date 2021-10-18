FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На прошлой неделе тоже рискнул,взял у соседки пенсию 15 тыс руб и умножил в 4 раза с таким же уровнем маржи 100-300.Отдал ей 30 тыс ну и себя не обидел.Возникла очередь инвесторов на 9 млн.рублей.Отбиваюсь пока ….
думаю сегодня отбить - 12000. но только на другой паре.
ведь - это игра. сегодня повезло. А завтра всё сольёшь
думаю сегодня отбить - 12000. но только на другой паре.
ведь - это игра. сегодня повезло. А завтра всё сольёшь
минус 12 тысяч - это повезло?)
минус 12 тысяч - это повезло?)
можно было - слить всё.
мне ещё повезло.
Желающим поразмяться... 22 пункта на тяпницу:
Сегодня там будем.
По взмаху волшебных палочек.
Сегодня там будем.
По взмаху волшебных палочек.
.... ан нет.
но у меня ТП был выставлен ниже, и по этому усё нормуль.
Люди .... На каких новостях ена отскочила?
Все пропустила сегодня.(
ну я и по рисковал 12000 рублей
Наверное не стоило закрываться. Я думаю еще отойдет.)