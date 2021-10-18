FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 483
1 пункт от 10-ти пунктового спреда, это 10% ; так к слову...
и это вы видимо редко торгуете (частота сделок не велика и большой диапазон) и нет ничего предосудительного, типа локов/усреднений. Мало сделок было, поэтому падение всего 5-10 и вам ещё повезло :-)
линейное увеличение спреда "разносит" амплитуду, сиречь просадку просто в квадратах.
минимум на 5-10% твоя возможная прибыль по твоей стратегии уменьшится за все время.
Я сам обалдел когда просчитал...
средний спред очень сильно влияет на то, заработаешь Ты или потеряешь, конечно нужно учитывать еще и комиссии.
А вся суть в том, что у нас есть движения на BUY и на SELL и это конечно же очевидно НО, если взять отношение номинала всех движений и сделать так: ((BUY-SELL)/(BUY+SELL))*100 то получится всего +- (2-3%).
То есть преимущество оооочень небольшое, настолько небольшое, что с легкостью перекрывается спредом в 15-18 пунктов на пятизнаке.
Правда если анализировать месячные свечки, то преимущество спредом не перекроется из за огромных движений на этом ТФ.
Господа, ваша дама уже ушла.
Даже ответить правильно не можете?
Кто знает когда в фунте движуха начнется?
брось монетку..3 раза орёл - так и начнётся :-)
PS/ шутки-шутками, но робот который за меня кидает монетку, неплохо работает. Пока натурный тест, но вроде как достаточно просто правильно подкидывать.
Как вы думаете нормально его вшортил или рано?
может начать движения вниз EURUSDH2
покупать буду от S3
тут поторопился с прогнозом
на первой картинке стохастик вроде пересёк сигнальную МАСД , а вот на второй нет . 20.00 определять , так как 2часовой график
Как вы думаете нормально его вшортил или рано?
Он когда взлетал очень хотелось войти, но некуда было ставить стоп (точнее было но крайне далеко для меня). Сейчас он по всем соображениям должен идти назад, но примерно та-же фигня.
"Не ясно куда ставить стоп - не лезь."
imho: При всей симпатии к GBP, его лучше вообще не трогать пока не откатится.