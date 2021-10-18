FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 483

Maxim Kuznetsov:

1 пункт от 10-ти пунктового спреда, это 10% ; так к слову...

и это вы видимо редко торгуете (частота сделок не велика и большой диапазон) и нет ничего предосудительного, типа локов/усреднений. Мало сделок было, поэтому падение всего 5-10 и вам ещё повезло :-)

линейное увеличение спреда "разносит" амплитуду, сиречь просадку просто в квадратах.

Martin Cheguevara:

минимум на 5-10% твоя возможная прибыль по твоей стратегии уменьшится за все время.

Я сам обалдел когда просчитал...

средний спред очень сильно влияет на то, заработаешь Ты или потеряешь, конечно нужно учитывать еще и комиссии.


А вся суть в том, что у нас есть движения на BUY и на SELL и это конечно же очевидно НО, если взять отношение номинала всех движений и сделать так:  ((BUY-SELL)/(BUY+SELL))*100 то получится всего +- (2-3%).

То есть преимущество оооочень небольшое, настолько небольшое, что с легкостью перекрывается спредом в 15-18 пунктов на пятизнаке.

Правда если анализировать месячные свечки, то преимущество спредом не перекроется из за огромных движений на этом ТФ.

Алексей Тарабанов:

Господа, ваша дама уже ушла. 

Даже ответить правильно не можете? 

 
Всем привет ну что шортим фунт на всю котлету?
 
Привет. Да.
По-моему шифа пошёл в рост
 
Кто знает когда в фунте движуха начнется?
 
Vasiliy Vilkov:
Кто знает когда в фунте движуха начнется?

брось монетку..3 раза орёл - так и начнётся :-)

PS/ шутки-шутками, но робот который за меня кидает монетку, неплохо работает. Пока натурный тест, но вроде как достаточно просто правильно подкидывать.

 
Maxim Kuznetsov:

Как вы думаете нормально его вшортил или рано?

ал што бы вшортить а теперь пытаюсь дождаться хоть какой то копей

может начать движения вниз EURUSDH2

покупать буду от S3

  EURUSDH2 EURUSDH2тут поторопился с прогнозом

на первой картинке стохастик вроде пересёк сигнальную МАСД , а вот на второй нет . 20.00 определять , так как 2часовой график 

 
Vasiliy Vilkov:

Как вы думаете нормально его вшортил или рано?

Он когда взлетал очень хотелось войти, но некуда было ставить стоп (точнее было но крайне далеко для меня). Сейчас он по всем соображениям должен идти назад, но примерно та-же фигня.

"Не ясно куда ставить стоп - не лезь."

imho: При всей симпатии к GBP, его лучше вообще не трогать пока не откатится.

