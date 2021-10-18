FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 148
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А я прочитал раздельно ева и ена...пиши пару вместе - понятней будет...так то да у меня тоже там должна по фибо =100...
А я прочитал раздельно ева и ена...пиши пару вместе - понятней будет...так то да у меня тоже там должна по фибо =100...
))) Хорошо.
Третий глаз мне подсказывает, что вроде фунтик закончил свое падение. Будем ждать сигнал на покупку.
Но пока покупать не буду. Глаз пьяный.))) Наврать может)))
Третий глаз мне подсказывает, что вроде фунтик закончил свое падение. Будем ждать сигнал на покупку.
Но пока покупать не буду. Глаз пьяный.))) Наврать может)))
с фунтиком глаз востро нужно
он может падать доооолго.
с фунтиком глаз востро нужно
он может падать доооолго.
У него сейчас диапазон от 30 до 33 фигуры. Пока в нем торгуется.
Экстра новостей пока нет, чтобы он с этого диапазона вышел.
У него сейчас диапазон от 30 до 33 фигуры. Пока в нем торгуется.
Экстра новостей пока нет, чтобы он с этого диапазона вышел.
Ждем выхода, закрепления и в путь. Это глобально.
Но внутри дня могут быть сигналы и внутри этого диапазона.
Пара торгуется в области уровня сопротивления 3440 ( внутреннее 87.5 Fb)
Накопление.
Куда с текущих ХЗ,но хотелось бы не ниже 3087(максимальный объём страйка на дне апрельского опциона 158070 контрактов),что подтверждает экшен 3098.
Цель по технике 3360,что подтверждает макс страйк 3356,обозначающий верх апрельского опционного диапазона,351416 контрактов.
Жить диапазону до 16 апреля так,что в этот срок и разрулиться бы тенденции.
На майском контракте цель прежняя,а дно опускается в 29-26-ю.
Вывод: Если бы я уже влез в фунта,то набирал бы бай лимитами по уровням пока не развернётся,т.к. восходящая формация у фунта мощная,а ежели к 16 апреля целевого диапазона не достигнет 3246-3414,то выпрыгивал бы с поезда с баблом,что Бог послал и в чём одет,может даже в трусах.
Затем в апреле-начале мая снова искал бы лоу и в июне расчитывал бы на 3611,что подтверждается верхом июньского диапазона 3542-3735.
Утро доброе.
Предоставьте мне, пож, данные за март по фунту сюда https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page44 , выясним как он дышит.