Renat Akhtyamov:

Алекс, завтра попрыгаем.

Сегодня праздники у всех...

Хватит стебаться ) челюсти болят смеяться )

 
Сегодня стоит поздравить всех евроукраинцев с выбором впервые всенародного президента... и пожелать им еще больших успехов в победе над москалями и их главным злодеем и главой Путиным...))

 
timur1982:

Хватит стебаться ) челюсти болят смеяться )

вообще то я серъезно:

но Алекс в чем то прав...

он написал 15-00, но я ожидал 15-15...

интересно, но почему то 15-00 .... и главно ведь по Москве ...

хмммм

 
Ну а что тут не ясно? маССоны сменили штаб-квартиру на Москву и теперь московское время у них, при чем ровно, это когда, к примеру не 12:00, а 12:12 и т.д..
 
Я про попрыгаем
А про выходные я в курсе, сам с напрягом ожидаю....

 
Сергей Криушин:

Сегодня стоит поздравить всех евроукраинцев с выбором впервые всенародного президента... и пожелать им еще больших успехов в победе над москалями и их главным злодеем и главой Путиным...))

Аккуратней с выражениями. Привет кстати. 

Политика здесь запрещена. Могут в бан отправить.

 
Нашел ,у фунтика  кусочек сахара  спрятан на 1.2980 .Скушает и наверх
 
Aleksandr Yakovlev:

Аккуратней с выражениями. Привет кстати. 

Политика здесь запрещена. Могут в бан отправит

Привет.

сегодня поздравления с новым презиком ото всюду...
каждый утюг нам вещает про грядущие покращення )

 
Это же не злостная политика про амеров...это искренние поздравления... глядишь и нам свободы больше отломится...хотя куда еще больше...было бы лучше еще больше денег на эту свободу...)))

 

Да это все понятно.

Но как говориться кто предупрежден, тот вооружен.

