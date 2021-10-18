FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 185

Новый комментарий
 
Anzhela Sityaeva:

Так все-же 19-00 это по МСК?

И еще, учитывая по бытующему мнению, что большинство обычно ошибается, а по USDJPY, большинство в продажах...


вот на таком в +1000 пунктов 4-х знака очень даже может быть

 
Самое смешное в этом деле, что многие милиардеры закупаются сейчас наверх.  А логика простая-если 800 пунктов вниз а 1000 вверх, значит выгодно.
 
Кто знает как соотнести индекс, например доллара (S&P) или ены (Nikkei) к валюте, т.е. если индекс растет, то означает ли это что валюта будет дорожать? Или все наоборот, индекс вторичен и отражает что происходит с валютой?
 
Anzhela Sityaeva:
Кто знает как соотнести индекс, например доллара (S&P) или ены (Nikkei) к валюте, т.е. если индекс растет, то означает ли это что валюта будет дорожать? Или все наоборот, индекс вторичен и отражает что происходит с валютой?

ВСе индексы для того и выводят, чтобы отражать так сказать текущие моменты с прицелом в долгую, но в плане дня руководит Кукл - так сказать, глобальный игрок или индекс... и ему в основном плевать на все долгие часто кому-то выгодные конъюнктурные  индексы...

 

Что касается текущей ситуации с USDJPY, интересная ситуация складывается. Nikkei начал наклоняться вниз, а ена просто вбок. 3-х дневный ATR почти по всем за 100% вверх...

JP225

 
Anzhela Sityaeva:

Что касается текущей ситуации с USDJPY, интересная ситуация складывается. Nikkei начал наклоняться вниз, а ена просто вбок. 3-х дневный ATR почти по всем за 100% вверх...

неделю енька флетит

в среду движуха по ней скорее всего начнется

перед процентной ставкой

 
Так оно ночью и произошло.Спред 12.0 многих игроков разорил.Далее первая цель по USDJPY  медленно двигаемся вниз на 110.838.После пробоя этого уровня будет очень быстрое и большое движение вниз-шпилька.Деньги на таких редких фигурах зарабатываются в 3-8 раз быстрее обычного движения.В основном стараюсь по ним работать, личный рекорд 530% в день,но нервы надо иметь крепкие.Жаль что не получилось рухнуть вниз в пятницу,но следующая неделя все расставит по местам.И похоже это будет не только галочка -вниз и на верх,но и третье движение вниз,последняя пятница месяца многим запомнится.
 
Alexxl2008:
Самое смешное в этом деле, что многие милиардеры закупаются сейчас наверх.  А логика простая-если 800 пунктов вниз а 1000 вверх, значит выгодно.

правильно делают

кстати, чо там насчет движения в 1000 пунктов, когда будет, чо то никак пока ...?

 
По USDJPY  вниз на 104.650  и затем вверх на114.650.  нарисовалось и третье движение вниз на 102.000 но оно будет медленным ,весь май.
 
Alexxl2008:
По USDJPY  вниз на 104.650  и затем вверх на114.650.  нарисовалось и третье движение вниз на 102.000 но оно будет медленным ,весь май.

а я думал что за день

ладно, чо ...

1...178179180181182183184185186187188189190191192...579
Новый комментарий