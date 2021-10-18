FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 185
Так все-же 19-00 это по МСК?
И еще, учитывая по бытующему мнению, что большинство обычно ошибается, а по USDJPY, большинство в продажах...
вот на таком в +1000 пунктов 4-х знака очень даже может быть
Кто знает как соотнести индекс, например доллара (S&P) или ены (Nikkei) к валюте, т.е. если индекс растет, то означает ли это что валюта будет дорожать? Или все наоборот, индекс вторичен и отражает что происходит с валютой?
ВСе индексы для того и выводят, чтобы отражать так сказать текущие моменты с прицелом в долгую, но в плане дня руководит Кукл - так сказать, глобальный игрок или индекс... и ему в основном плевать на все долгие часто кому-то выгодные конъюнктурные индексы...
Что касается текущей ситуации с USDJPY, интересная ситуация складывается. Nikkei начал наклоняться вниз, а ена просто вбок. 3-х дневный ATR почти по всем за 100% вверх...
неделю енька флетит
в среду движуха по ней скорее всего начнется
перед процентной ставкой
Самое смешное в этом деле, что многие милиардеры закупаются сейчас наверх. А логика простая-если 800 пунктов вниз а 1000 вверх, значит выгодно.
правильно делают
кстати, чо там насчет движения в 1000 пунктов, когда будет, чо то никак пока ...?
По USDJPY вниз на 104.650 и затем вверх на114.650. нарисовалось и третье движение вниз на 102.000 но оно будет медленным ,весь май.
а я думал что за день
ладно, чо ...