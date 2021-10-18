FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 277

Alexxl2008:
С USDCHF вверх ошибся, затягивает его вниз круто на 1.00074.Извиняюсь.

цели внизу.


 
По AUDUSD перевернулся вниз на минимум месяца 0.6864
 
AUDUSD вверх хочет выстрелить на 20п и потом вниз надолго
 
Ждем падение USD. Пекин сегодня ввел ответные пошлины. По идеи реакция рынка хоть и кратковременная должна последовать.
 
 
Konstantin Nikitin:
В пятницу его индекс за раз прошел вниз расстояние 23 и 24 мая. Имхо, все кому надо на 23 мая уже знали .

 
Unicornis:

Ну это было ожидаемо, само собой. Китай так просто прощать не будет наезды на своих.

 
Konstantin Nikitin:

Китай не сможет со штатами конкурировать. Это все понимают. Им много выгоднее сейчас принять все условия. Скорее всего они уже все проглотили и выжидают момента выйти с меньшими потерями. В противном случае получат еще 300 млрд и санкции похлеще Российских.

 
Кто-то может обьяснить - надпись "© Copyright 2017" внизу странички ДЦ это плохо по-вашему? Или вы на это не обращали бы внимания?
 
Speculator:

Тоже так думаю, только так было бы раньше - теперь в связи с преддверием кризиса может еще ниже сходить...а потом еще ниже...глобальная обстановка очень не стабильная...война между драконом и тигром в полном разгаре...и кто кого не понять...наверно порядок должен все-таки взять верх над хаосом...

А пока ена остается в выигрыше...

