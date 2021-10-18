FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 277
С USDCHF вверх ошибся, затягивает его вниз круто на 1.00074.Извиняюсь.
цели внизу.
Ждем падение USD. Пекин сегодня ввел ответные пошлины. По идеи реакция рынка хоть и кратковременная должна последовать.
В пятницу его индекс за раз прошел вниз расстояние 23 и 24 мая. Имхо, все кому надо на 23 мая уже знали .
Ну это было ожидаемо, само собой. Китай так просто прощать не будет наезды на своих.
Китай не сможет со штатами конкурировать. Это все понимают. Им много выгоднее сейчас принять все условия. Скорее всего они уже все проглотили и выжидают момента выйти с меньшими потерями. В противном случае получат еще 300 млрд и санкции похлеще Российских.
Тоже так думаю, только так было бы раньше - теперь в связи с преддверием кризиса может еще ниже сходить...а потом еще ниже...глобальная обстановка очень не стабильная...война между драконом и тигром в полном разгаре...и кто кого не понять...наверно порядок должен все-таки взять верх над хаосом...
А пока ена остается в выигрыше...