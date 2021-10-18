FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 528
Этот чертов тренд когда-нибудь закончится?
Весь день карабкается, ей богу
ничего удивительного
эта пара из шумахерских
хотел руб. заработать - а попадаю уже на полтора NZDCAD
Куда сегодня евра пойдёт? Я жду вверх.
Привет. Как всегда есть 2 варианта развития событий)))
зуб отдаю - сюда пойдёт EURUSDH2 - но больше шансов вверх
зачем я заикнулся про зуб!?
зуб зараза - разболелся
На моем графике видно нисходящее движение.
Сейчас мне так кажется была коррекция.
И должны пойти вниз. Буду ждать)))
Но вниз тоже не очень далеко.
от силы - до( S3 на моём графике ) потом по идее должен верх
Я передумал. Идем на 1,07790 минимум.
на дневном графике - хотят появится сигналы вверх EURUSDDaily