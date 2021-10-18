FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 528

Ivan Butko:

Этот чертов тренд когда-нибудь закончится?

Весь день карабкается, ей богу

ничего удивительного

эта пара из шумахерских

хотел руб. заработать - а попадаю уже на полтора NZDCAD

штука

 
    Куда сегодня евра пойдёт? Я жду вверх.
 
khorosh:
    Куда сегодня евра пойдёт? Я жду вверх.

Привет. Как всегда есть 2 варианта развития событий)))


khorosh:
    Куда сегодня евра пойдёт? Я жду вверх.

зуб отдаю - сюда пойдёт EURUSDH2 - но больше  шансов вверх 

EURUSDH2

зачем я заикнулся про зуб!?

зуб зараза - разболелся 

 
Aleksandr Klapatyuk:

зуб отдаю - сюда пойдёт EURUSDH2 - но больше  шансов вверх 


На моем графике видно нисходящее движение.

Сейчас мне так кажется была коррекция.

И должны пойти вниз. Буду ждать)))

Но вниз тоже не очень далеко.

Aleksandr Yakovlev:

На моем графике видно нисходящее движение.

Сейчас мне так кажется была коррекция.

И должны пойти вниз. Буду ждать)))

Но вниз тоже не очень далеко.

от силы - до( S3 на моём графике ) потом по идее должен верх  

 
Aleksandr Klapatyuk:

от силы - до( S3 на моём графике ) потом по идее должен верх  

Я передумал. Идем на 1,07790 минимум.

Aleksandr Klapatyuk:

зуб отдаю - сюда пойдёт EURUSDH2 - но больше  шансов вверх 


на дневном графике - хотят появится сигналы вверх EURUSDDaily

EURUSDDaily

