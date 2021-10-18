FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 378

Новый комментарий
 
sterva:

Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)

 Я не Лесоруб, но есть такая версия. Она не моя, но она есть.)


 
По AUSUSD поставил вниз на 40п цель 0.6737 хорошо бы сегодня прошел.
 
sterva:

Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)

Все верно...

И караулю Ену с Канадцем...

 
Lesorub:

Все верно...

И караулю Ену с Канадцем...

Если недельный график смотреть, то вниз еще далеко улетит или у Вас отложный ордер там тоже?

 
sterva:

Если недельный график смотреть, то вниз еще далеко улетит или у Вас отложный ордер там тоже?

На неделях низа отработали с ТР 1.1078, по верхам ТР 1.1461

(есть выше где - то картинка...)

 
Lesorub:

На неделях низа отработали с ТР 1.1078, по верхам ТР 1.1461

(есть выше где - то картинка...)

Не так поняли меня. Я про пару ((караулю Ену с Канадцем...))

 
sterva:

Не так поняли меня. Я про пару ((караулю Ену с Канадцем...))

Отдельно USDJPY и USDCAD. Сигналы на Н4 и там и там.

На Еньке еще сильный сигнал и на D1...

 

Всем привет!

Как дела?


 
Renat Akhtyamov:

Всем привет!

Как дела?


Держусь пока ( доливаюсь периодически ), и шаг с мартином меняю на паре AUD/JPY . Сидим в покупках с мая !

Хорошо ещё СВОП положительный :


 
AUD/JPY на 90.08 вверх пошел.Прибыль будет
1...371372373374375376377378379380381382383384385...579
Новый комментарий