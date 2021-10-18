FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 378
Может есть картинка по EUR/USD? Cобираюсь на верх.)
Я не Лесоруб, но есть такая версия. Она не моя, но она есть.)
Все верно...
И караулю Ену с Канадцем...
Если недельный график смотреть, то вниз еще далеко улетит или у Вас отложный ордер там тоже?
На неделях низа отработали с ТР 1.1078, по верхам ТР 1.1461
(есть выше где - то картинка...)
Не так поняли меня. Я про пару ((караулю Ену с Канадцем...))
Отдельно USDJPY и USDCAD. Сигналы на Н4 и там и там.
На Еньке еще сильный сигнал и на D1...
Всем привет!
Как дела?
Держусь пока ( доливаюсь периодически ), и шаг с мартином меняю на паре AUD/JPY . Сидим в покупках с мая !
Хорошо ещё СВОП положительный :