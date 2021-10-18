FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 441

Новый комментарий
 
Так как на 4 часе доллара с канадцем открытие цены было 1.3340 и на дневном некоторые свечи сверху отдалялись от цены 1.3325 дважды, сегодня значит вполне допускается предвидеть падение здесь медведей.
 
 
Vladimir Baskakov:
GbpAud 1,8120 buy
Take 1,8240
5868


Попробуйте замониторить ваш счет здесь, на MQL.

 
Lesorub:

Ночные покатушки... 


Вы пробовали "рельсу" на акциях или на продуктах (кукуруза, сахар)? 

[Удален]  
GbpChf 1,215 buy

TP 1,23

>>>>>>>>>>>>>>>

ChfJpy 108,30 sell

Take 1000 pips

>>>>>>>>>>>>>>>

UsdJpy 107.88 sell

Take 1000 pipov

>>>>>>>>>>>>>>>

 
sterva:

Вы пробовали "рельсу" на акциях или на продуктах (кукуруза, сахар)? 

Кукурузу пробовал, сахар пробовал. Рельсу - нет...


Разница то в чем?

[Удален]  

Рискну по фунту вверх 

Alpari MT5 GBPUSDH2

вроде как из зоны - прямоугольника вышло вверх. я всё проверяю Александра Яковлева -ТС.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Рискну по фунту вверх 

вроде как из зоны - прямоугольника вышло вверх. я всё проверяю Александра Яковлева -ТС.

Да, его бы комментарий счас не помешал, чтобы уточниться
 

Всем привет.На счет входа. Я проверяльщику в личку написал уже и напишу уж здесь.

То что я рассказал про свою ТС-это малая толика того из чего она состоит. 

Но внесу ясности немного. Выбираете ТФ 1 или 4 часа. Находите зону накопления,

на 15 мин ищете выход из зоны и тест. Второй тест не торгуется. Так же смотриться какой выход из зоны и какой подход. 

Это модет быть просто ложным пробоем оказаться.

Так же из прошлых моих записей вы знаете, что я беру первые 10-15п., остальное перевожу в БУ.

 Вот скрин по фунту. Вроде идеально для взятия профита.

 Остальное позже расскажу. Если интересно.

По фунту словил минус.

 Давно не было такого)))

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту словил минус.

 Давно не было такого)))

все построено было красиво, но...

не все коту масленица

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет.

Александр ! вы знаете ? работает - ваша ТС. Спасибо! здоровья и всех благ! 

(я тут опять хочу похвастаться) - мои сделки за сегодня.

Снимок777

может - и больше получилось бы, если б, параллельный советник - не закрыл бы, все позиции.

  GBPUSDH2х GBPUSDH2н

а стоп(жёлтая горизонтальная линия) - так, и движется за ценой. а позиции - уже закрыты. да!- надо здесь, что-то продумать.

GBPUSDH2мзабыл! - теперь придётся . и в низ сыграть.  

вообще-то. должен ,ещё и вниз сходить. GBPUSDDailyх

GBPUSDDailyх Снимок999

во!- бомбят.

1...434435436437438439440441442443444445446447448...579
Новый комментарий