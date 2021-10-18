FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 441
GbpAud 1,8120 buy
Попробуйте замониторить ваш счет здесь, на MQL.
Ночные покатушки...
Вы пробовали "рельсу" на акциях или на продуктах (кукуруза, сахар)?
TP 1,23
>>>>>>>>>>>>>>>
ChfJpy 108,30 sell
Take 1000 pips
>>>>>>>>>>>>>>>
UsdJpy 107.88 sell
Take 1000 pipov
>>>>>>>>>>>>>>>
Кукурузу пробовал, сахар пробовал. Рельсу - нет...
Разница то в чем?
Рискну по фунту вверх
вроде как из зоны - прямоугольника вышло вверх. я всё проверяю Александра Яковлева -ТС.
Всем привет.На счет входа. Я проверяльщику в личку написал уже и напишу уж здесь.
То что я рассказал про свою ТС-это малая толика того из чего она состоит.
Но внесу ясности немного. Выбираете ТФ 1 или 4 часа. Находите зону накопления,
на 15 мин ищете выход из зоны и тест. Второй тест не торгуется. Так же смотриться какой выход из зоны и какой подход.
Это модет быть просто ложным пробоем оказаться.
Так же из прошлых моих записей вы знаете, что я беру первые 10-15п., остальное перевожу в БУ.
Вот скрин по фунту. Вроде идеально для взятия профита.
Остальное позже расскажу. Если интересно.
По фунту словил минус.
Давно не было такого)))
все построено было красиво, но...
не все коту масленица
Всем привет.
Александр ! вы знаете ? работает - ваша ТС. Спасибо! здоровья и всех благ!
(я тут опять хочу похвастаться) - мои сделки за сегодня.
может - и больше получилось бы, если б, параллельный советник - не закрыл бы, все позиции.
а стоп(жёлтая горизонтальная линия) - так, и движется за ценой. а позиции - уже закрыты. да!- надо здесь, что-то продумать.
забыл! - теперь придётся . и в низ сыграть.
вообще-то. должен ,ещё и вниз сходить. GBPUSDDailyх
во!- бомбят.