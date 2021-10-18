FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 233
С первым дном на GPBUSD, ищем покупку. И самое главное, помним, второе и третье дно идет в подарок. )
С вашего позволения выскажу свою точку зрения на то ,что вы назвали дном.Согласно моему торговому сценарию,я покупки буду рассматривать только после закрытия дня выше 1.2817(_+/-) Пока при тестах уровня буду наблюдать как будут разбирать тот объем который сегодня остался выше,и если буду видеть ситуацию когда крупный капитал начнет удерживать свою цену ,то буду совершать сделку sell. Покупки на данный момент не рассматриваю. Но это только мое мнение и к нему не стоит прислушиваться. так как каждый трейдер видит рынок по своему))) Ваша теория о дне имеет место быть. Главное что бы это теория приносила доход.
что-то не верится, что ниже плинтуса пойдет...хотя всякое бывало...
Кто-то вчера нарисовал себе цену на покупку. На (уже)сегодня вариант что кто-то другой в азию начнет фиксировать прибыль от продаж и на этом возможно сходим вверх.
Да, ктоже их знает. Могут сделать следующую остановку на 1.2666 с минимумом на 1.25. Все имхо.
Толпа желающих мечтала о флэте,- тренд мешает зарабатывать. На EURUSD почти идеальный флэт уже более двух недель. Успехами поделитесь?
этот флет, как тренд...дребезг один - подарок от HFT...на падении удавалось немного взять...так скуката одна...ауди и то больше дает...
Пациент скорее жив, чем мертв...еще даст дрозда великобританского...))
Доброго дня))) как настроение пятничное? все в позициях?
Взаимно! Будет по настоящему добрый если бакс сломается
Привет, настроение бодрое - идем ко дну...китаец проиграл, но почему-то падает доллар, а я уже круто влез в разворот...а битка хорошо трахнули - на 13%... даже не знает куда бежать с перепугу...