qwen90:

Вот хороший пример. Значит наперед знали. А евро давно слабо волатильное, при Бернанке било хорошо.

Окно рабочего терминала.

И для поддержания разговора скрин все той же нейросистемы, просто дает входы. Без анализа выхода и прибыли. Система для ознакомления()

Всем привет. Продал евро фунта после обновления максимума. Половину позиции уже закрыл и поставил БУ. Цель там где ТП


доброго дня) хотя если судить по молчанию на форуме,для многих он не добрый,наверное в просадке народ сидит(((    понимаю что говорить о неудачах публично не каждый сможет,поэтому если нужна помощь или совет,то напишите в личку. Разберем вашу проблему. 

По фунту пока еще сидим в позиции. Скрин ниже

wiktar:

Пословица. Учись всю жизнь учись. Трейдер которий хочет заработать ищет вигодной позиции, а она есть не всегда

 
На словах все - Львы Толстые)
Yevhenii Levchenko:
есть доля правды) вот поэтому я и помогаю иногда тем,кто ошибся в принятии торгового решения. Так как есть возможность видеть то,что 95% трейдерам не видно. Так как сам в начале своего становления как трейдер,тоже делал кучу ошибок,но к сожалению не было того кто смог бы подсказать правильные пути решения.))) Пришлось все самому,хоть и очень долго) Те кто приходят в этот рынок,в большинстве своем люди желающие поправить свое материальное благосостояние. И каждая неудачная сделка для них равна катастрофе,так как скатывает еще глубже в яму финансовой несостоятельности. Вот я и бывает могу помочь трейдерам выйти с наименьшими потерями.)Были случаи что и даже помогал просадку выдержать,денег на счет переводил. Кстати,из всех кому помог,только несколько человек еще торгуют,остальные все равно слили( я же не могу вечно оказывать такие самаритянские поступки)))

 
Куча гуров появилась. Прям не знаешь кому платить за обучение...
 
Yevhenii Levchenko:
Куча гуров появилась. Прям не знаешь кому платить за обучение...

Зря вы так. Вас никто платить и не призывает, сама придерживаюсь аналогичного мнения, но Wiktar давно в теме, хоть и не именно здесь.

Мало кто из всех кто "тусуется" на профильных ресурсах, может и пишет что-то дельное...

 
На каждого амбала есть свой амбал. На каждого гуру есть свой гуру.
