FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 228
Вот хороший пример. Значит наперед знали. А евро давно слабо волатильное, при Бернанке било хорошо.
Окно рабочего терминала.
И для поддержания разговора скрин все той же нейросистемы, просто дает входы. Без анализа выхода и прибыли. Система для ознакомления()
Всем привет. Продал евро фунта после обновления максимума. Половину позиции уже закрыл и поставил БУ. Цель там где ТП
доброго дня) хотя если судить по молчанию на форуме,для многих он не добрый,наверное в просадке народ сидит((( понимаю что говорить о неудачах публично не каждый сможет,поэтому если нужна помощь или совет,то напишите в личку. Разберем вашу проблему.
По фунту пока еще сидим в позиции. Скрин ниже
Пословица. Учись всю жизнь учись. Трейдер которий хочет заработать ищет вигодной позиции, а она есть не всегда
На словах все - Львы Толстые)
есть доля правды) вот поэтому я и помогаю иногда тем,кто ошибся в принятии торгового решения. Так как есть возможность видеть то,что 95% трейдерам не видно. Так как сам в начале своего становления как трейдер,тоже делал кучу ошибок,но к сожалению не было того кто смог бы подсказать правильные пути решения.))) Пришлось все самому,хоть и очень долго) Те кто приходят в этот рынок,в большинстве своем люди желающие поправить свое материальное благосостояние. И каждая неудачная сделка для них равна катастрофе,так как скатывает еще глубже в яму финансовой несостоятельности. Вот я и бывает могу помочь трейдерам выйти с наименьшими потерями.)Были случаи что и даже помогал просадку выдержать,денег на счет переводил. Кстати,из всех кому помог,только несколько человек еще торгуют,остальные все равно слили( я же не могу вечно оказывать такие самаритянские поступки)))
Куча гуров появилась. Прям не знаешь кому платить за обучение...
Зря вы так. Вас никто платить и не призывает, сама придерживаюсь аналогичного мнения, но Wiktar давно в теме, хоть и не именно здесь.
Мало кто из всех кто "тусуется" на профильных ресурсах, может и пишет что-то дельное...