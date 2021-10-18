FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 463
Спасибо огромное ! теперь понял - что это такое
ок
правильно я понимаю , что это 12.7 процентов ? лот=0.01
лот =0.02
правильно я понимаю , что это 12.7 процентов ? лот=0.01
да, в депозит надо докинуть 2.7% от текущего, чтобы риск меньше 10% стал, примерно 33-ю его часть
вот функция расчета лота, на 4-рке
на 5-рку надеюсь сможешь переделать
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция расчета лота |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcLOT()
{
double resLOT, LotStep, minLot, maxLot, myRISK, SYMBOLS, maxRISK;
int LS;
SYMBOLS=7.0;
maxRISK=10.0;
LotStep=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
if(LotStep==1)LS=0;
if(LotStep==0.1)LS=1;
if(LotStep==0.01)LS=2;
if(LotStep==0.001)LS=3;
if(LotStep==0.0001)LS=4;
if(LotStep==0.00001)LS=5;
if(LotStep==0.000001)LS=6;
if(LotStep==0.0000001)LS=7;
if(LotStep==0.00000001)LS=8;
if(LotStep==0.000000001)LS=9;
if(LotStep==0.0000000001)LS=10;
minLot=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN),LS);
maxLot=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX),LS);
myRISK=maxRISK/SYMBOLS;
resLOT=myRISK*AccountBalance()/(AccountLeverage()*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED));
resLOT=NormalizeDouble(resLOT,LS);
if(resLOT<minLot)resLOT=minLot;
if(resLOT>maxLot)resLOT=maxLot;
return(resLOT);
}
да
Спасибо! хоть чему то ,я сегодня научился .
да
Это уже получится полный комплект ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Это уже получится полный комплект ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Саш, я надеюсь что ты понял - почему сливал?
Даже лот 0.01 при таком депозите - уже залет за норму.
Я не знаю с каким риском ты работал, но видимо не с слабым...
Огромный риск - это красная тряпка для брокера, т.е. ты привлек к себе внимание и тебя тупо ливанули.
и не верить что повезет
появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт
риск на плече 1:100 - максимум 10%
для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:
double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);
double BAL=AccountBalance();
double MGN=AccountMargin();
double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
Серьезное отношение к торговле появляется примерно после 10000 написанных торговых роботов) когда понимаешь что любую страту которую кто-либо использует ты уже тестировал...
Если быть наблюдательным, то просада, почти как правило, может достичь ранее полученной 6-ти кратной прибыли (вспоминаю)
Особенно в начале изучения рынка
Это уже потом, все васчпе не так....
;)
Если быть наблюдательным, то просада, почти как правило, может достичь ранее полученной 6-ти кратной прибыли (вспоминаю)
Особенно в начале изучения рынка
Это уже потом, все васчпе не так....
;)