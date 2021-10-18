FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 463

Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо огромное ! теперь понял - что это такое 

ок

риск округли до сотых хотя бы, красивее будет

знак процента добавь

ну и не залетай за 10% никогда, чтобы не случилось (по секрету скажу - мне форекс-брокер посоветовал .... ;)

Renat Akhtyamov:

ок

риск округли до сотых хотя бы, красивее будет

знак процента добавь

ну и не залетай за 10% никогда, чтобы не случилось (по секрету скажу - мне форекс-брокер посоветовал .... ;)

правильно я понимаю , что это 12.7 процентов ? лот=0.01

Снимок 9 Снимок100лот =0.02

 
Aleksandr Klapatyuk:

правильно я понимаю , что это 12.7 процентов ? лот=0.01

да, в депозит надо докинуть 2.7% от текущего, чтобы риск меньше 10% стал, примерно 33-ю его часть

вот функция расчета лота, на 4-рке

на 5-рку надеюсь сможешь переделать

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция расчета лота                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcLOT()
{
   double resLOT, LotStep, minLot, maxLot, myRISK, SYMBOLS, maxRISK;

   int LS;

   SYMBOLS=7.0;
   maxRISK=10.0;

   LotStep=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
   if(LotStep==1)LS=0;
   if(LotStep==0.1)LS=1;
   if(LotStep==0.01)LS=2;
   if(LotStep==0.001)LS=3;
   if(LotStep==0.0001)LS=4;
   if(LotStep==0.00001)LS=5;
   if(LotStep==0.000001)LS=6;
   if(LotStep==0.0000001)LS=7;
   if(LotStep==0.00000001)LS=8;
   if(LotStep==0.000000001)LS=9;
   if(LotStep==0.0000000001)LS=10;
   minLot=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN),LS);
   maxLot=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX),LS);

   myRISK=maxRISK/SYMBOLS;
   resLOT=myRISK*AccountBalance()/(AccountLeverage()*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED));
   resLOT=NormalizeDouble(resLOT,LS);
   if(resLOT<minLot)resLOT=minLot;
   if(resLOT>maxLot)resLOT=maxLot;
   return(resLOT);
}


Renat Akhtyamov:
да

Спасибо! хоть чему то ,я сегодня научился . 

Renat Akhtyamov:

да

вот функция расчета лота, на 4-рке

на 5-рку надеюсь сможешь переделать

Это уже получится полный комплект ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Это уже получится полный комплект ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Саш, я надеюсь что ты понял - почему сливал?

Даже лот 0.01 при таком депозите - уже залет за норму.

Я не знаю с каким риском ты работал, но видимо не с слабым...

Огромный риск - это красная тряпка для брокера, т.е. ты привлек к себе внимание и тебя тупо ливанули.

В понедельник , сразу после открытия:
AudJpy 73,7 sell
NzdJpy 68,7 sell
Take 1000 pipsiv
 
Renat Akhtyamov:

и не верить что повезет

появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт

риск на плече 1:100 - максимум 10% 

для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:

double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);

double BAL=AccountBalance();

double MGN=AccountMargin();

double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах

Серьезное отношение к торговле появляется примерно после 10000 написанных торговых роботов) когда понимаешь что любую страту которую кто-либо использует ты уже тестировал... 
А прибыль воспринимается как возможность получения такого же убытка) если страта по логике линейная.
 
Martin Cheguevara:
Серьезное отношение к торговле появляется примерно после 10000 написанных торговых роботов) когда понимаешь что любую страту которую кто-либо использует ты уже тестировал... 
А прибыль воспринимается как возможность получения такого же убытка) если страта по логике линейная.

Если быть наблюдательным, то просада, почти как правило, может достичь ранее полученной 6-ти кратной прибыли (вспоминаю)

Особенно в начале изучения рынка

Это уже потом, все васчпе не так....

;)

 
Renat Akhtyamov:

Если быть наблюдательным, то просада, почти как правило, может достичь ранее полученной 6-ти кратной прибыли (вспоминаю)

Особенно в начале изучения рынка

Это уже потом, все васчпе не так....

;)

На самом деле нет) 
Могу скинуть простой алгоритм который Тебе покажет то, что Ты не совсем прав;)
Есть у меня в запасе пара очень любопытных вещей полученных из наблюдений за работой роботов  и движения рынка)
