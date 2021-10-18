FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 132

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Ага...   Внизззз:       

Это с Дневок. При том, еще с Н4 нижние цели не биты. Для кого - то опять будет ШОКОМ это движение...

 


 
Lesorub:

Ага...   Внизззз:       

Это с Дневок. При том, еще с Н4 нижние цели не биты. Для кого - то опять будет ШОКОМ это движение...

Эт точно, от фунта не ожидал такой прыти... заморочили голову с этим брекситом... Кукл тонко ведет игру...может всё так и задумано было в глобальном плане...

Lesorub:


Ну настоящий полковник...круто, вот интересует каков обычно запас депо на противоход...на сколько пунктов...

 
Сергей Криушин:

Эт точно, от фунта не ожидал такой прыти... заморочили голову с этим брекситом... Кукл тонко ведет игру...может всё так и задумано было в глобальном плане...

Ну настоящий полковник...круто, вот интересует каков обычно запас депо на противоход...на сколько пунктов...

Не забивайте голову ненужным...


 
Lesorub:

Не забивайте голову ненужным...


По GPB/AUD сейчас нет мысли против тренда зайти?)

 
sterva:

По GPB/AUD сейчас нет мысли против тренда зайти?)

С фунтом завязал пока...


 

Еня дает...


 

Предположительно Зиг-Заг А-В-С (5-3-5) , есть признаки , что он завершен и есть вероятность продолжения в лонг , также на графике  гипотетическая разметка варианта в шорт т.е. в моменте сценарии развития могут совпадать - лонг w-5 , шорт  w -4 .

 
Эх, скрепя сердце купил евро. Может в этот раз не выбьет по стопу :)))
Упд
Не очень верю в рост, но на откате войти по тренду не грех.
 
Nikolai Krylov:
Эх, скрепя сердце купил евро. Может в этот раз не выбьет по стопу :)))
Упд
Не очень верю в рост, но на откате войти по тренду не грех.

Привет. Цели наверху. 1.1540-1.1560

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