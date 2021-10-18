FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 433
не! - думаю не зря . EURUSDDaily
к МА 144 пора (коричневая линия штрих )
Во я жадный! ещё купил.
первую позицию закрыл
надеюсь ты это.. на демке так свой счет мучаешь?...
реальные лучше потрать на себя, не сливай их тут...
я бы тут сидел с демкой? реальные гроши проигрываю
2 первые позиции закрыл
сумма в рублях . рублёвый счёт
зря только самую нижнюю сделку закрыл...
оставил бы ее и ушел спать а ночью до 6 утра увидел бы откат скорее всего и закрыл бы в плюс)
я на другую пару перешёл
Всем привет. Я вот все фунта держу в продажах.
По логике, должны до 1,2000 дойти. Хватит ли терпения у меня...
Нет, 1.2200 buy
От 1,2260-1,2265 снова продам.
В общем посмотреть надо как подходить будет к этой цене.
Ты видишь рынок и я вижу рынок, но есть один маааленький нюанс, я вижу борьбу двух сил, а Ты видишь тренды которые могут окончиться так же внезапно как и начались и при этом Ты даже не знаешь и не можешь знать когда он закончится и даже когда он закончился Ты вряд ли сможешь это понять...
И получается Ты полагаешься, сам того не ведая, на свое незнание, принимая за факт свое видение подкрепляя его непроверенными сигналами...но кто знает может Тебе и повезет, а может и нет, повезет- хорошо, не повезет - ничего страшного)
Но это везение, игра, но точно не торговля...
Тренд - это тенденция. А тенденции не могут внезапно прекращаться. Для того, что бы выяснить - где какие тенденции зарождаются, преобладают, или начинают угасать - трейдер мониторит новости и макроэкономику. Это типичный фундаментальный анализ. Он помогает "видеть" ситуацию в целом. Как раз хорош для поиска и отслеживания природы тенденций.
Конечно, пожалуй, невозможно точно определять уровни угасаний (разворотов) трендов. Но, пользуясь фундаментом, можно хотя бы приблизительно ориентироваться на Рынке. А это уже очень хорошо. Такой подход служит неким компасом. Ведь компас вам не указывает точные места, правда? Он всего лишь помогает вам с основным направлением.
Таким образом, трейдер может и должен разбираться в трендах хоть отчасти. Потому как тренды и есть работа трейдера.
Так же,трейдер делает выводы из своей практики и из происходящих событий, а, значит, все же, полагается на свой опыт, практику и происходящие события - на свое видение ситуации.
Теханализ в помощь для более точного входа/выхода, в т.ч. и для размещения стопов, что бы разворот не застал в расплох. К слову можно привести известную аксиому: -"Тренд считается продолжающимся, пока не подтверждено обратное".
Поделюсь, так же, своим воображением на счет стопов.
Когда я применяю стопы - это напоминает мне движение вверх по отвесной, скользкой и опасной скале... Я прохожу некоторое расстояние и закрепляюсь с помощью снаряжения. Затем двигаюсь дальше. И опять закрепляюсь. Так же и на Рынке. Открыл позицию - продвинулся дальше в плюс - выставил стоп в безубыток (закрепился). Если цена развернется и сработает стоп - выступающий в роли скалолаза торговый баланс останется цел, потому как надежно застрахован снаряжением (стопом).