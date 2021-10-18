FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 87
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Sellы были при росте или на падении?
Не хочу подвергать твои палки. Но мне кажется уровень 1.2797 это конечная точка в движении на юг.
Вот и проверим...
Sellы были при росте или на падении?
Продажи на растущем рынке. Мы же не знаем, где КУКЛ насытится.
Вернее, можем предположить. Но не это главное. Главное - знать ЦЕЛЬ!!!
Вот, пытаюсь продать Еню на коррекцию по сигналу с Н4. Хотя, основной сигнал в Бай с D1
Вот и проверим...
Поправлюсь. есть зона в которую вошел фунт.
1.2797 и 1.2842
Хотелось бы конечно чтобы фунт там немного задержался и попер наверх.
Поправлюсь. есть зона в которую вошел фунт.
1.2797 и 1.2842
Хотелось бы конечно чтобы фунт там немного задержался и попер наверх.
Я раньше говорил о сигнале в Бай с Н4 и ТР на 1.3026.
Но, идет коррекция к предыдущему движению, потому жду ТР по сделкам выше.
Оттуда буду покупать к 1.3026
Продажи на растущем рынке. Мы же не знаем, где КУКЛ насытится.
Вернее, можем предположить. Но не это главное. Главное - знать ЦЕЛЬ!!!
Вот, пытаюсь продать Еню на коррекцию по сигналу с Н4. Хотя, основной сигнал в Бай с D1
Тоже облизываюсь продать. Наверное на следующей неделе попробую :)
Моя Евра:
Моя Евра:
Нормальненько!
А мою покупку 1.12567 закрыли по бу. Больше не входил :(
Упд
Попробую на следующей неделе купить после перелоя.
Индекс бакса:
Короч, надоел мне Лунь...