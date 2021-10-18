FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 87

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Lesorub:

Терпение и труд - к профиту ведут...


Sellы были при росте или на падении?

 
Aleksandr Yakovlev:

Не хочу подвергать твои палки. Но мне кажется уровень 1.2797 это конечная точка в движении на юг.

Вот и проверим...

 
Nikolai Krylov:

Sellы были при росте или на падении?

Продажи на растущем рынке.  Мы же не знаем, где КУКЛ насытится.

Вернее, можем предположить. Но не это главное. Главное - знать ЦЕЛЬ!!!


Вот, пытаюсь продать Еню на коррекцию по сигналу с Н4. Хотя, основной сигнал в Бай с D1


 
Lesorub:

Вот и проверим...

Поправлюсь. есть зона в которую вошел фунт.

1.2797 и 1.2842

Хотелось бы конечно чтобы фунт там немного задержался и попер наверх.

 
Aleksandr Yakovlev:

Поправлюсь. есть зона в которую вошел фунт.

1.2797 и 1.2842

Хотелось бы конечно чтобы фунт там немного задержался и попер наверх.

Я раньше говорил о сигнале в Бай с Н4 и ТР на 1.3026.

Но, идет коррекция к предыдущему движению, потому жду ТР по сделкам выше.

Оттуда буду покупать к 1.3026       

 
Lesorub:

Продажи на растущем рынке.  Мы же не знаем, где КУКЛ насытится.

Вернее, можем предположить. Но не это главное. Главное - знать ЦЕЛЬ!!!


Вот, пытаюсь продать Еню на коррекцию по сигналу с Н4. Хотя, основной сигнал в Бай с D1


Тоже облизываюсь продать. Наверное на следующей неделе попробую :)

 

Моя Евра:


 
Lesorub:

Моя Евра:


Нормальненько!

А мою покупку 1.12567 закрыли по бу. Больше не входил :(

Упд

Попробую на следующей неделе купить после перелоя.

 

Индекс бакса:


 

Короч, надоел мне Лунь...


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