FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 47
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вРОДЕ ОН НАЛЕТЕЛ НА МЕНЯ СВОИМИ РЕЛЬСАМИ,КРИЧА О ИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. Я ПРОСТО ЗАЩИЩАЮСЬ.
Ерунду не пишите, смешно читать...
спасибо)) Я тут пользователю
"Aleksandr Yakovlev" скинул в личку где стоит крупный капитал по инструменту GBP/JPY до вашего ответа. И поверьте, крупный капитал не находится на тех ценах которые вы показали
И не спрыгивайте с ответа. Рисунок в студию, обосновывайте, где там яблоки на Фуе..!
Я тебя давно знаю. Ты постоянно пишешь и пишешь новые проги. С твоих слов, одна лучше другой. Теперь ответь себе честно, заработал ты ими хоть что нибудь??? Судя по тому, что появляются новые и новые - ни хрена... Так что, сеть или рельсы или крупные игроки с яблоками или другая лабуда - пусть каждый решает для себя сам. Цель одна - достижение прибыли. И линейка для измерения рынка у каждого тоже своя...
Хороший вопрос.
Скажу тебе так
Я буду писать и переписывать до тех пор, пока не достигну своей цели - написать грааль.
Стратегий я написал очень много, не спорю.
И кстати, одна из них твоя. И она, к сожалению, честный сливатор.
Поэтому я бы на твоем месте промолчал про заработок, у тебя его на данный момент времени точно нет и по этой стратегии никогда не будет.
Более менее продолжительный (не стабильный) доход по рельсам можно получить только если не применять мартини.
При этом уровни - длина рельсы умножить на три и не надо мудрить.
Если появляются новые рельсы, только тогда можно добавить на новых 2-х уровнях по лимитке.
Ерунду не пишите, смешно читать...
Дорогой мой человек,читающие форум могут с поста #429 увидеть как вы вмешались в беседу и стали отвечать за меня другому человеку,далее вы почему то решили высказать свое неудовольствие по моей сделке и <только профита там с гулькин нос.
Если вообще не лось в профите...> Далее стали меня,или не только меня убеждать в своей исключительности нарисовать<Я могу нарисовать Вам сколь угодно входов на любом инструменте, исходя из вашей же логики> ! 1- Вы не понимаете логику моей торговли. 2-нарисовать может кто угодно и что угодно. И если у вас вызывает смех наша с вами дискуссия,то давайте поступим как я и предлагал выше :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
wall_street21m, 2019.01.27 10:49Я предлагаю закончить споры ***. Главное получать удовольствие от деятельности) у вас рельсы,у меня крупный капитал. ЛЮБАЯ СИСТЕМА ИМЕЕТ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ЕСЛИ ОНА ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ ВЛАДЕЛЬЦУ)
Хорошего уикенда)
Вот так всегда.
Только про капиталы захотели выведать, ан нет, сразу бежать.
Так что там по GBPJPY ???
Вот так всегда.
Только про капиталы захотели выведать, ан нет, сразу бежать.
Так что там по GBPJPY ???
флет на 12 торговых дней.
остальные пары - прогноз и окончание сделки через те же 12, начиная с даты публикации прогноза
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page39#comment_10382683
Вот так всегда.
Только про капиталы захотели выведать, ан нет, сразу бежать.
Так что там по GBPJPY ???
Всем кто написал в личку я ответил)) Вы можете следить за моими публикациями на следующей неделе.И в скринах вы будете видеть цены крупного капитала. К стати,в в какой стране живете?
Всем кто написал в личку я ответил)) Вы можете следить за моими публикациями на следующей неделе.И в скринах вы будете видеть цены крупного капитала. К стати,в в какой стране живете?
Вы меня смешите все больше и больше!!!!!
На Луне...
Вы меня смешите все больше и больше!!!!!
На Луне...
Вы знаете,я очень счастлив что доставил вам минуты смеха)) как известно смех продлевает жизнь)) А значит мой день день проходит не зря,раз я продлил жизнь человеку))) А что сделали вы)?
И по поводу вопроса о стране- я хотел узнать много ли снега в вашем крае.