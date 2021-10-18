FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 97

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Ksen666:

что-то не так?))

Сейчас вниз. 

 
Сергей Криушин:

Что за спазмы то с франком, теперь с еврой...ладно хоть отключаю машины на ночь, а то они бы наделали делов понаставили бы...чего не надобно...)))


Франком не интересовался, а евро тихо растет. 

 
Отчего удалились? 
 
Алексей Тарабанов:
Отчего удалились? 

Да спать пошел, думаю что будет висеть без моего участия, а евро как раз и пошел свою тень наполнять..

[Удален]  
Vadens:

Поздравляяяяю! Вас посетила очередная крутизна!

Круче меня што ли!


прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я  вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))

 
Wiktar:

прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я  вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))

КМК здесь большими реалами не светят, деньги любят тишину ;)

 
Wiktar:

прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я  вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))

Вам бы цифири поучить. Не 10 млн, а 10 млрд.

Оставил двоюродному дядьке на забор с Мексикой.

Слово зачем ключевое тут.....

[Удален]  
vaz:

Вам бы цифири поучить. Не 10 млн, а 10 млрд.

Оставил двоюродному дядьке на забор с Мексикой.

Слово зачем ключевое тут.

О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И  не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)

[Удален]  
Wiktar:

О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И  не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)

И давайте по существу. Поговорим о торговле

 
Wiktar:

О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И  не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)

Ничего негативного не хотел писать.

В прошлом году благодаря "мудрым" советам слился.

Про мелкий и крупный капитал уже было.

Это не работало.

На чем основаны ваши доводы?

Почему крупный капитал тут? Может выше или ниже?

Если это уровни, то обычно все их знают и от них как вверх так и вниз ход одинаковый.

Так почему Вы считаете, что в том или ином месте цена развернется???

Вероятность ровно 50/50. Это не критика и не для того, что бы дразнить Вас.

Есть признанные теории, причем людьми с научными степенями в финансах. 

Новые откытия здесь сделать очень сложно. Вот и все, что хотел сказать.

p.s. Большинство думает, что работает по своей тс, хотя на самом деле это не так...

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