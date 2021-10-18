FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 97
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что-то не так?))
Сейчас вниз.
Что за спазмы то с франком, теперь с еврой...ладно хоть отключаю машины на ночь, а то они бы наделали делов понаставили бы...чего не надобно...)))
Франком не интересовался, а евро тихо растет.
Отчего удалились?
Да спать пошел, думаю что будет висеть без моего участия, а евро как раз и пошел свою тень наполнять..
Поздравляяяяю! Вас посетила очередная крутизна!
Круче меня што ли!
прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))
прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))
КМК здесь большими реалами не светят, деньги любят тишину ;)
прикольный скрин))) жаль что демо) ваш дилинговый центр работает без коммисии? а счет,судя по марже был 10 000 000))? Я вам тогда очень завидую,что вы торгуете 10 млн и без комиссий)))
Вам бы цифири поучить. Не 10 млн, а 10 млрд.
Оставил двоюродному дядьке на забор с Мексикой.
Слово зачем ключевое тут.....
Вам бы цифири поучить. Не 10 млн, а 10 млрд.
Оставил двоюродному дядьке на забор с Мексикой.
Слово зачем ключевое тут.
О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)
О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)
И давайте по существу. Поговорим о торговле
О,опять негатив)) что в моих сообщениях так раздражает троллей?)))И не нужно говорить что мне делать,а я не скажу куда вам идти))) Видите как можно обоюдно проявить уважение))) А вот по поводу цифр,то судя по вашему посту,вы если и открывали терминал,то только демо. Будьте смелее,вперед на реал)
Ничего негативного не хотел писать.
В прошлом году благодаря "мудрым" советам слился.
Про мелкий и крупный капитал уже было.
Это не работало.
На чем основаны ваши доводы?
Почему крупный капитал тут? Может выше или ниже?
Если это уровни, то обычно все их знают и от них как вверх так и вниз ход одинаковый.
Так почему Вы считаете, что в том или ином месте цена развернется???
Вероятность ровно 50/50. Это не критика и не для того, что бы дразнить Вас.
Есть признанные теории, причем людьми с научными степенями в финансах.
Новые откытия здесь сделать очень сложно. Вот и все, что хотел сказать.
p.s. Большинство думает, что работает по своей тс, хотя на самом деле это не так...